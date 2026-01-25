Renato Zero, a Roma prima tappa del tour. Omaggio alle vittime di femminicidio





ROMA (ITALPRESS) – Grande successo ieri al Palazzo dello Sport di Roma per la prima data de L’Orazero in tour, la nuova tournée di Renato Zero che ha preso ufficialmente il via davanti a un pubblico caloroso e partecipe. Un debutto trionfale che ha inaugurato una delle traversate live più attese della stagione: Roma si prepara ora ad accogliere altri 5 appuntamenti prima che il tour prosegua sui palchi dei principali palasport italiani fino ad aprile, per 30 date in calendario, molte delle quali già sold out, a conferma di un rapporto con i fan (“sorcini” di ogni generazione) che resiste al tempo e ai numeri impressionanti della sua carriera. Tra i momenti più intensi della serata, l’omaggio alle vittime di femminicidio con il brano Libera, accompagnato sullo schermo dai loro nomi e da un enorme “Basta” in rosso, carico di dolore e denuncia. E a sorpresa sul finale l’inedito Resta con me, dedicato al concetto universale di madre, che Zero ha voluto regalarsi e regalare alla platea in uno dei passaggi più toccanti dello spettacolo.

(Fonte video: ufficio stampa Renato Zero)