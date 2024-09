Renato Zero accende l’autunno con i nuovi live di “Autoritratto”

Roma, 27 set. (askanews) – Renato Zero è pronto a dare il via ai live autunnali di “Autoritratto – I concerti evento” nei principali palasport d’Italia. La partenza, dall’Unipol Forum di Milano, ha tutto il sapore di una speciale festa in tre date -29 e 30 settembre, e 2 ottobre: per la prima volta nella sua ultracinquantennale carriera, Zero festeggerà con il suo pubblico il compleanno sul palco della città meneghina.

“Sarà la nostra grande festa: in nome della musica, di questi anni vissuti quasi interamente al vostro fianco e delle emozioni meravigliose e indimenticabili che ogni volta ci scambiamo. Quanta energia ci ho messo per conquistarti, mia adorata Milano. Tornare a raccogliere il tuo abbraccio festoso e possente è il più bel regalo che possiamo farci”, ha dichiarato Renato Zero.

L’avventura live di Autoritratto – I concerti evento, prodotta da Tattica, proseguirà nei palasport di Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli, Messina per chiudere con la doppietta di Roma, raggiungendo un totale di 38 appuntamenti tra marzo e novembre.

“Affacciarmi sulla scena è ogni volta come un nuovo battesimo, fra l’esigenza di dimostrare a me stesso che sono cresciuto e quella di consegnare al pubblico sempre qualcosa di mio che sia sorprendente, si spera, e all’altezza di fare i conti con la realtà di oggi. Per questi concerti-evento ho optato per l’essenziale, non perché voglia offrire meno al pubblico, ma perché ragionevolmente la sintesi fa parte del processo di maturazione di un uomo e di un artista, e credo sia arrivato il momento – anche i tempi lo suggeriscono – di dare un’occhiata alle cose importanti e profonde, a messaggi che siano veramente incisivi”.

Un’occasione perfetta per ascoltare dal vivo, accanto alle canzoni che hanno segnato la carriera musicale di Renato Zero, i brani contenuti nell’ultimo album “Autoritratto”, pubblicato lo scorso dicembre per Tattica e certificato Disco d’Oro.

Zero – che ha ideato, scritto e diretto lo spettacolo- sarà affiancato on stage da una superband composta da 7 musicisti (Danilo Madonia – direzione musicale, tastiere e pianoforte; Lorenzo Poli – basso; Lele Melotti – batteria; Bruno Giordana – tastiere e sax; Rosario Jermano – percussioni; Andrea Maddalone – chitarre; Fabrizio Leo – chitarre) e da un coro a 8 voci. A sublimare le performance la scenografia a cura di Igor Ronchese e Gigi Maresca, il light design di Francesco De Cave e i coinvolgenti visual affidati alla direzione di Younuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia).

Mentre il viaggio in musica di Zero prosegue in giro per l’Italia, per rivivere tutte le emozioni dei due concerti-evento in Piazza del Plebiscito a Napoli NOVE propone in prima tv la doppia serata evento “Renato Zero: Autoritratto”, in onda domenica 29 e lunedì 30 settembre alle 21.30.

I bigliett disponibili su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.