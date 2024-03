Renato Zero: Baglioni lascia nel 2026? “Se lo dici lo devi fare”

Roma, 3 mar. (askanews) – “Se lo dici lo devi fare! Se uno lancia una moneta deve essere o testa o croce… la cosa più elegante, per quello che mi riguarda, sarebbe scendere dal palco, un 24 febbraio che ne so… del 2027-2028 e salutare la sarta, il macchinista, l’elettricista. è stato bello, ‘se semo divertiti e Renatino non c’è più'”: così Renato Zero ha commentato l’annuncio dell’uscita dalle scene del collega Claudio Baglioni, durante la conferenza stampa di presentazione della serie di concerti-evento “Autoritratto” partiti sabato 2 marzo dal Nelson Mandela Forum di Firenze (repliche 3, 5, 6, 9, 10 marzo).

“Pensa a che eleganza e alla fotografia che lasci alla gente di te in salute e propositivo che ti sei fatto ‘i tuoi piantarelli insieme a loro’, una favola che deve avere un finale leggero e soave, dove è tutto evanescente”, ha aggiunto l’artista, 73 anni. Poi avverte: “Se mi dovessi incontrare per strada fai finta di non vedermi, perché potresti convincermi a tornare” sul palco.

A seguire “Autoritratto” farà tappa nella sua Roma (Palazzo dello Sport 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24 marzo), mentre sono appena state annunciate due date outdoor il 14 giugno a Bari (Arena della Vittoria) e il 21 giugno a Piazza del Plebiscito a Napoli.