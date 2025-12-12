Renault 4 E-Tech Electric, versatilità personalizzata

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Renault 4 E-Tech Electric riprende un nome storico e lo traduce in chiave contemporanea, puntando su un concetto chiave: la versatilità. Non solo come spazio o funzionalità, ma come capacità di adattarsi a stili di vita, gusti e identità diverse, attraverso soluzioni pensate sia per gli interni sia per l’estetica esterna. A bordo, ogni allestimento propone un’atmosfera distinta. La versione Evolution sceglie tonalità chiare per plancia e pannelli porta, abbinate a sedili grigio scuro. Un contrasto sobrio, arricchito da cuciture che richiamano i colori della bandiera francese, in un omaggio discreto alle origini della R4. L’allestimento Techno guarda invece al mondo del denim: tessuti blu scuro, poliestere riciclato e dettagli color rame definiscono un ambiente ispirato ai jeans, con cuciture e rivetti che diventano elementi stilistici veri e propri. La versione Iconic alza ulteriormente il livello, combinando sportività e raffinatezza. I sedili uniscono il classico pied-de-poule a cuciture gialle e materiali parzialmente riciclati e bio-based. Il colore giallo ritorna anche nei dettagli della plancia, dove il logo Renault 4 è inciso al laser e retroilluminato. Accanto agli interni, la personalizzazione è uno dei pilastri del progetto. Renault 4 E-Tech Electric offre un’ampia gamma di possibilità che spaziano dalle tinte di carrozzeria ai cerchi, fino a tetti apribili in tessuto o al tetto nero “be-style”, estendibile anche al cofano anteriore. All’interno, un catalogo di accessori – in gran parte realizzati in stampa 3D – propone organizer e vani portaoggetti in diverse dimensioni e colori, organizzati in temi grafici dedicati. Tornano anche elementi già visti su altri modelli elettrici del marchio, come il cestino portaoggetti in vimini e le cover intercambiabili del selettore del cambio. Le personalizzazioni esterne riguardano anche cofano, tetto e paraurti, con due linee grafiche principali: una più sportiva, nei toni del giallo e dell’azzurro, e una più elegante, nei colori argento e rame. Tutti gli elementi sono compatibili con l’intera gamma cromatica e combinabili attraverso il configuratore online. Nel complesso, Renault 4 E-Tech Electric si propone come un’auto elettrica che punta meno sull’uniformità e più sulla possibilità di essere costruita su misura, cercando un equilibrio tra memoria storica e nuove esigenze di mobilità quotidiana.

tvi/gtr