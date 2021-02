Renault, accordo con Iren per fornitura 320 nuovi veicoli elettrici

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Iren ha sottoscritto con Renault un contratto per la fornitura di 320 veicoli elettrici, da consegnare in più tranche entro l’inizio del 2023.

Questi nuovi veicoli si aggiungono ai 220 già presenti nella flotta, risultato di forniture già avviate precedentemente. Nell’arco di 2 anni diventeranno quindi 540 i veicoli Renault a disposizione di Iren. I 320 veicoli (200 ZOE e 120 Kangoo Z.E.) potenzieranno la flotta elettrica di Iren operativa nelle diverse regioni italiane in cui è presente il Gruppo, contribuendo a un ulteriore abbattimento delle emissioni inquinanti.

Questi veicoli saranno utilizzati dal personale Iren nello svolgimento delle quotidiane attività lavorative sui diversi territori, al fine di fornire a clienti e cittadini un servizio di qualità in termini tecnici e di sostenibilità ambientale.

Entro il 2025 Iren prevede di portare a mille i veicoli elettrici totali presenti in flotta, ovvero un terzo di tutti i mezzi a disposizione del Gruppo al netto del settore Waste.

Nel servizio ambientale infatti già ora oltre 330 mezzi elettrici, prevalentemente dedicati alle operazioni di raccolta rifiuti e igiene del suolo, sono operativi nelle diverse città italiane in cui le società del Gruppo Iren erogano questa tipologia di servizi.

