Renault amplia la sua offerta di App partner

ROMA (ITALPRESS) – Per arricchire la customer experience a bordo dei veicoli dotati del sistema di infotainment openR link, sono ora disponibili quattro App scaricabili gratuitamente: SongPop for Renault, Karacal for Renault, Kabriol e les Incollables for Renault. Gli utenti possono consultare i dettagli delle esclusive offerte Renault nella App MY Renault. “Continuiamo ad ampliare il nostro catalogo di App di bordo per offrire ai nostri clienti sempre più personalizzazioni e vantaggi. Ci adoperiamo per arricchire costantemente l’esperienza a bordo, sviluppando nuove collaborazioni con aziende tecnologiche, esperte nei rispettivi ambiti. Conducente e passeggeri possono contare su un’ampia varietà di entertainment interattivi, ludici e divertenti, che renderanno i viaggi più piacevoli e appassionanti” dichiara Jean-François Labal, Responsabile Partnership Multimediali.

Queste quattro nuove App si aggiungono alle sette già disponibili proposte ai clienti Renault con offerte esclusive, come Amazon Music e i suoi 6 mesi di accesso gratuito ad Amazon Music Unlimited oppure Easypark, che offre agli utenti 5 euro di sconto sul primo parcheggio.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).