Renault Clio festeggia i 30 anni con la tecnologia E-Tech Hybrid

Renault Clio, 30 anni di evoluzioni stilistiche e tecnologiche, cercando di rispondere sempre e nel miglior modo possibile alle esigenze di una clientela attiva, trent’anni di scene di vita vissuta. Dal primo lancio nel 1990, Clio è diventata il best-seller del Gruppo Renault in tutto il mondo, con oltre 15 milioni di unità commercializzate. Quest’auto, che più spesso di qualsiasi altra si è guadagnata il titolo di preferita dai francesi, è addirittura ascesa, dal 2013, al rango di leader del segmento B in Europa. Anche in Italia si attesta da anni come l’auto straniera più venduta e nel 2018, per la prima volta, seconda assoluta. Tra il 2012 e il 2018, ogni anno sono state vendute più unità rispetto all’anno precedente: una performance commerciale davvero eccezionale. Nel 2019, con oltre 41.000 immatricolazioni si attesta come autovettura straniera di segmento B più venduta in Italia. Ma, indipendentemente dalla performance commerciale, Clio simboleggia innanzitutto un’avventura umana, dentro e fuori Renault.

Clio rappresenta anche la storia di un’automobile che ha voluto rendere accessibile l’innovazione e offrire ai suoi clienti equipaggiamenti e prestazioni all’altezza del segmento superiore, proponendo parallelamente una gamma ampia e ricca, che comprende versioni sportive ed esclusive. Renault ha saputo conservare negli anni il DNA che ha decretato il successo della sua city car di punta e la 5° generazione di Clio, porta con sè tutti i vantaggi e gli elementi distintivi delle precedenti quattro generazioni ma ancora con un salto in alto: la Clio V è la Clio più tecnologica di sempre. Progettata sul duplice principio di “Evoluzione & Rivoluzione”, Nuova Clio ribalta i codici estetici: il design esterno si evolve verso una maggiore maturità, mentre il design interno è completamente rivisitato. Con linee più scolpite e un frontale più incisivo, guadagna dinamismo e modernità, restando tuttavia sempre riconoscibile al primo sguardo, nonostante la presenza di componenti completamente rinnovati.

All’interno, la rivoluzione è evidente: l’abitacolo completamente ridisegnato si ispira ai segmenti superiori, sia in termini di qualità percepita che di tecnologie disponibili, destinate a facilitare l’utilizzo e la vita quotidiana di ogni utilizzatore.

La quinta generazione inaugura una nuova generazione di piattaforma modulare, chiamata CMF-B senza precedenti nell’Alleanza. Sviluppata a partire dal 2014 presso il Technocentre di Guyancourt, presenta l’85% di pezzi nuovi rispetto alla piattaforma della precedente generazione. Per il Gruppo Renault, Nuova Clio è la punta di diamante del piano strategico “Drive the Future (2017-2022)” presentato nell’autunno 2017, secondo il quale possiamo definire con 3 aggettivi la quinta generazione. Autonoma: entro il 2022, il Gruppo Renault commercializzerà 15 modelli dotati di tecnologie di guida autonoma. Nuova CLIO è pioniere nella democratizzazione dei dispositivi di assistenza che portano alla guida autonoma su una city-car ed è il primo modello Renault a disporre dell’Highway and Traffic Jam Companion (guida autonoma di 2° livello).

Connessa: nello stesso periodo, tutti i veicoli proposti nei mercati chiave dell’azienda saranno connessi. Nuova CLIO illustra perfettamente questa dinamica con il nuovo sistema multimediale connesso Easy Link sviluppato dall’Alleanza. Ibrida: entro il 2022, il Gruppo proporrà 12 modelli elettrificati nella sua gamma.

Nuova CLIO dispone della motorizzazione ibrida E-Tech, basata su una tecnologia sviluppata da Renault. Da 30 anni, Clio incarna l’auto di tutti i giorni, quella che si attiene al suo tempo e democratizza il meglio della tecnologia automobilistica. Va ancora oltre e scrive una nuova pagina della sua storia con l’innovativa tecnologia E-Tech Hybrid appena presentata. “Elettrizza” la vita quotidiana e si adatta alle esigenze di mobilità del maggior numero possibile di persone grazie alla sua nota versatilità.

E-Tech rappresenta la sintesi delle esperienze e competenze maturate da Renault nei veicoli elettrici che si fondono con le tecnologie sviluppate nelle competizioni di Formula 1.

La nuova tecnologia ibrida Renault E-Tech con due motori elettrici, un motore termico e l’innovativa trasmissione Multi-mode offre la massima efficienza nell’utilizzo, ma anche tanta reattività e un piacere di guida unico. La batteria si ricarica da sola, senza prese, ed in modo rapido durante le fasi di decelerazione. La resa energetica nell’utilizzo è sorprendente.

Su Nuova Clio Hybrid l’avviamento è sempre 100% elettrico e si guida in full electric fino all’80% del tempo nei percorsi urbani con consumi ridotti di carburante fino al 40% rispetto ai veicoli termici in ciclo urbano.

