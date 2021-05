Roma, 6 mag. – (Adnkronos) – Con la ‘Renaulution’ annunciata a gennaio il gruppo automobilistico francese “ha avviato una svolta il cui successo dipende dalla capacità di riposizionare il brand in una nuova catena di valori e nella mobilità sostenibile”. Lo ha sottolineato l’ad del gruppo Renault Luca de Meo, in una conferenza online in cui ha segnalato come l’obiettivo del brand “è quello di soddisfare le esigenze dei clienti meglio dei concorrenti”.