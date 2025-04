Renault Embleme, un laboratorio di mobilità a basse emissioni carbonio

ROMA (ITALPRESS) – Di fronte alle sfide del cambiamento climatico e della conservazione delle risorse, l’industria automotive si è impegnata in una trasformazione di largo respiro. Con Emblème, Renault prosegue il lavoro sperimentale avviato con la concept car Scenic Vision del 2022, spingendosi ancora oltre nel campo delle possibilità: creare una demo-car dinamica per le famiglie, pertanto spaziosa, confortevole e high-tech, raggiungendo al tempo stesso un inedito livello di decarbonizzazione.

Nessun componente della decarbonizzazione deve essere considerato come elemento a sè stante. Ciò comporta, per i veicoli, lavorare sul ciclo di vita nel suo insieme (from cradle to grave, ossia dalla culla alla tomba) concentrandosi su cinque aree: eco-design, scelta delle risorse, produzione, utilizzo e fine vita.

Sviluppata da Ampere, la demo-car Renault Emblème è il frutto di questa filosofia. Visione di un veicolo per le famiglie a basse emissioni di carbonio dall’inizio alla fine, Renault Emblème emette su tutto il suo ciclo di vita il 90% di gas a effetto serra (CO2e) in meno rispetto ai modelli di riferimento del 2019.

“L’obiettivo del progetto Renault Emblème era ottenere la massima decarbonizzazione progettando un’auto attrattiva, efficiente, adatta alle famiglie, spaziosa, confortevole, high-tech e versatile. Più che una concept car è una demo-car dinamica, un piacere da guardare, da vivere e da guidare, un vero invito al viaggio!” dichiara Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault.



Renault Emblème risponde alle sfide della decarbonizzazione. E’ un concentrato delle soluzioni di ingegneria e innovazione necessarie affinché le auto progettate e prodotte dal Gruppo “Renault tendano a zero emissioni di carbonio. Incarna una mobilità decarbonizzata e rispettosa delle risorse, pensata con un approccio ecosistemico e collettivo dalla progettazione a fine vita, insieme ai nostri partner e fornitori su tutta la catena del valore.

Oltre a dare un’idea dei profili del futuro design, introduce le tecnologie sviluppate da Ampere che saranno progressivamente integrate nelle prossime generazioni di veicoli” dice Clèa Martinet, Direttrice Sviluppo Sostenibile del Gruppo Renault.

