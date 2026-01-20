Renault Group e le sue marche registrano il terzo anno consecutivo di crescita

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025, Renault Group ha venduto 2.336.807 veicoli nel mondo (+3,2% su un mercato in crescita dell’1,6%), con le sue tre marche complementari che registrano una crescita superiore a quella del mercato. Renault: 1.628.030 veicoli (+3,2% rispetto al 2024). Dacia: 697.408 veicoli (+3,1% rispetto al 2024). Alpine: ha superato per la prima volta la soglia delle 10.000 immatricolazioni (10.970 veicoli), ossia più del doppio dell’anno scorso (+139,2%).

In Europa, con 1.607.848 unità vendute, Renault Group è sul podio dei costruttori automobilistici, grazie alla solida performance registrata sul mercato delle autovetture, soprattutto nel segmento C.

Le vendite di autovetture di Renault Group sono aumentate del 5,9%, ossia più del doppio rispetto alla crescita del mercato (+2,3%). Il Gruppo si attesta in prima posizione tra i costruttori automobilistici in Francia. Le vendite di veicoli commerciali di Renault Group mostrano segni di progressiva ripresa nel 2025, con un secondo semestre a -10,6% rispetto al primo semestre a -29,6%.

Sui mercati internazionali, la Marca Renault ha assistito ad un aumento delle vendite pari all’11,7%, grazie alla forte crescita sui principali mercati: America Latina (+11,3%), Corea del Sud (+55,9%) e Marocco (+44,8%). Il Gruppo continua a perseguire una rigorosa politica commerciale orientata al valore: Le vendite a privati rappresentano circa il 60% delle vendite totali di autovetture nei principali cinque Paesi europei (16,9 punti al di sopra del mercato) con 3 modelli[4] che compaiono nella Top 5 della categoria. Le vendite dei segmenti C e superiori in Europa rappresentano il 31,1% delle vendite di autovetture del Gruppo (+1,0 punto).

Approccio rigoroso ai valori residui, superiori da 5 a 12 punti rispetto a quelli dei competitor europei. Renault Group prosegue l’offensiva di elettrificazione delle autovetture in Europa, con circa 400.000 veicoli ibridi venduti (+35,1%) e circa 194.000 veicoli elettrici venduti (+76,7%). Renault è in testa nella corsa ai veicoli elettrici grazie ai suoi nuovi modelli, raggiungendo un mix di veicoli elettrici del 20,2% e registrando, al tempo stesso, un aumento delle vendite dei veicoli ibridi (+17,0%). Dacia ha registrato oltre 113.000 veicoli ibridi venduti nell’anno, con una crescita del 121,7% rispetto al 2024.

Nel 2026, il Gruppo prosegue l’offensiva prodotto: Per rinnovare ed ampliare l’offerta di veicoli termici ed elettrici in Europa, con, tra l’altro: Nuova Renault Clio, Renault Twingo E-Tech Electric, un nuovo modello elettrico di Dacia nel segmento A, una nuova Dacia ibrida e termica nel segmento C ed Alpine A390; ed accelerare la crescita sui mercati internazionali, in particolare, con Renault Boreal in America Latina e Turchia, Renault Duster in India, Renault Filante in Corea del Sud e sui mercati internazionali ed il nuovo pick-up Renault in America Latina.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).