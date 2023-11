Renault inizia a svelare la nuova 5 E-Tech Electric

ROMA (ITALPRESS) – Renault svelerà la Renault 5 E-Tech Electric, in anteprima mondiale, il 26 febbraio al Salone dell’Auto di Ginevra. La 5 E-Tech Electric propone due offerte di batterie, di cui una vanta una capacità di 52 kWh, ossia un’autonomia fino a 400 km. Alcuni dettagli del design della Renault 5 E-Tech Electric saranno al centro di una campagna teaser ideata per il grande pubblico che inizierà a Dicembre. In attesa del reveal, i fan e gli appassionati di Renault 5 potranno acquistare R5 R Pass. Proposto in sette Paesi europei, darà la possibilità di acquistare l’auto in anteprima e di essere tra i primi a poterla guidare. “Renault 5 E-Tech Electric è un modello cult più moderno che mai. Abbiamo usato tutti gli ingredienti per progettare e produrre in Francia un’auto attrattiva, dal design pop e dotata di tecnologie di ultima generazione per democratizzare i veicoli elettrici in Europa” dichiara Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault.

