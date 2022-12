Renault integrare Waze direttamente nel suo sistema multimediale

ROMA (ITALPRESS) – Renault è la prima Marca automobilistica a proporre la App Waze direttamente integrata nel sistema multimediale del veicolo. L’integrazione di Waze nel sistema multimediale OpenR LinK con Google integrato, e quindi visualizzabile sul display verticale da 12” di Nuovo Austral e Mègane E-Tech Electric, offre naturalmente più comfort e maggiore sicurezza agli automobilisti. Senza ricorrere allo smartphone, il conducente ha pertanto accesso alle informazioni sul traffico in tempo reale, ai percorsi preferiti e alle destinazioni salvate su schermo all’altezza degli occhi. Le altre funzionalità del veicolo e la musica restano accessibili, anche se Waze è attivato. Non c’è più bisogno di preoccuparsi dello smartphone o del cavo USB. La nuova esperienza con Waze è disponibile nei Paesi europei per tutti i clienti di Nuovo Austral e Mègane E-Tech Electric dotati del display OpenR e dell’interfaccia OpenR Link con Google integrato.

I clienti possono scaricare ed installare facilmente sul veicolo la App Waze per OpenR Link direttamente da Google Play, tramite l’interfaccia OpenR Link oppure dalla App mobile My Renault. Il cliente potrà poi creare un account Waze o usare un account Waze già esistente per guidare in assoluta sicurezza, sempre gratuitamente. “Renault è la prima Marca automobilistica a proporre Waze direttamente sul display multimediale del veicolo, senza attivare lo smartphone. Siamo convinti che i numerosissimi utenti di Waze sapranno apprezzare questa novità, quando prenderanno il volante di Nuovo Austral o Mègane E-Tech Electric. Chiaramente il tutto rientra nella nostra strategia che consiste nell’offrire ai clienti un’esperienza di guida intuitiva, immersiva e connessa” dichiara Jèròme Seror, Direttore Customer Experience Digitale di Renault.

“Ora che sempre più utenti di Waze scelgono le piattaforme di bordo e che queste tecnologie continuano ad evolvere, è importante offrire le migliori esperienze di guida. Ecco perchè siamo lieti e orgogliosi di annunciare la nostra partnership con Renault. L’integrazione dei percorsi, della navigazione e degli avvisi in tempo reale di Waze sul display dei veicoli Renault di nuova generazione offre un’esperienza di guida più fluida e semplificata. Non vediamo l’ora di proporre quest’inedita esperienza di guida al maggior numero di utenti possibili in tutto il mondo nel 2023” dice Aron Di Castro, Direttore Marketing e Partnership di Waze.

