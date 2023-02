Renault Italia adotta app My Trainect per il benessere dei collaboratori

ROMA (ITALPRESS) – In linea con l’impegno che Renault Italia porta avanti nel mettere al centro delle sue priorità il benessere dei dipendenti, per assicurare loro un tempo di qualità sul posto di lavoro, l’azienda ha creato con Trainect un percorso di well-being dedicato a tutti i suoi collaboratori. Trainect è la startup innovativa italiana che fornisce una piattaforma di Wellbeing gamificata per le aziende, con contenuti sul benessere a 360 gradi, assessment dedicati e reportistica. Benessere significa avere e mantenere un equilibrio con sè stessi prima di tutto (fisico e mentale) e con l’ambiente circostante poi, sia esso lavorativo o sociale. L’app MYTrainect accompagna, dunque, dal mese di Febbraio, tutti i dipendenti di Renault Italia in un percorso di benessere principalmente basato su: Contenuti: per offrire un percorso di miglioramento del proprio benessere attraverso il suggerimento di video, podcast e blog centrati su 5 macroaree del benessere: fisico, mentale, sociale, emotivo e finanziario. Si tratta di contenuti brevi, prodotti con i migliori professionisti delle diverse aree di interesse.

Gamification: un percorso interattivo e divertente, che inizia dalla scoperta del livello di benessere di ognuno, con l’ausilio di un questionario, e procede con la fissazione di alcuni obiettivi da raggiungere, non solo grazie ai contenuti ma anche attraverso sfide aziendali individuali e di team legate al benessere. Ognuno potrà, così, mettersi alla prova e farlo anche con i propri colleghi, andando a rafforzare il team. Reportistica e sostenibilità: ogni miglioramento sulla piattaforma, ottenuto a livello individuale ed aziendale, sarà convertito in donazioni ad enti ad alto impatto sociale ed ambientale, contribuendo così al miglioramento della vita dell’intera comunità. “Renault è un brand che sorride, accogliente, da sempre vicino alla gente. Oggi più che mai crediamo fortemente e ci impegniamo per migliorare la qualità di vita dei nostri clienti e dei nostri collaboratori. Lo facciamo offrendo ai nostri clienti servizi che fanno loro risparmiare del tempo e lo facciamo cercando di migliorare costantemente e in modo innovativo le condizioni di lavoro dei nostri collaboratori. Il well-being è ormai parte integrante della nostra strategia aziendale e l’app My Trainect che abbiamo lanciato in questi giorni è un esempio di questa ricerca continua dell’eccellenza nella gestione moderna e all’avanguardia dei nostri collaboratori” dice Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato Renault Italia.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).