Renault Italia e Ambasciata di Francia insieme per mobilità sostenibile

ROMA (ITALPRESS) – L’Ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens, si è recato nei giorni scorsi in visita presso la sede di Renault Italia incontrando il Comitato di Direzione di Renault.

Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato di Renault Italia, ha tratteggiato la presenza del brand sul mercato automobilistico italiano ed illustrato la strategia del Gruppo per la transizione energetica. l Gruppo è impegnato in una trasformazione ambiziosa e generatrice di valore, incentrata sullo sviluppo di tecnologie e servizi inediti e su una nuova gamma di veicoli ancora più competitiva, equilibrata ed elettrificata.

In linea con le sfide ambientali, il Gruppo Renault si prefigge lo scopo ambizioso di raggiungere l’obiettivo zero emissioni in Europa entro il 2040. La Francia è pienamente impegnata nella mobilità sostenibile ed elettrica. Con il Patto Verde, gli Stati membri dell’Unione Europea si sono impegnati a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. La Francia è convinta che la mobilità sostenibile ed elettrica sia uno dei fattori chiave che contribuiscono a questo obiettivo.

Nell’ambito del trattato di cooperazione rafforzata tra Francia e Italia, i Paesi riconoscono il ruolo significativo della mobilità e delle infrastrutture nel perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, del Patto Verde Europeo e della lotta al cambiamento climatico. Anche all’interno di questo trattato, Francia e Italia cooperano a livello bilaterale e all’interno dell’Unione Europea per ridurre le emissioni dei trasporti e per sviluppare modelli di mobilità ed infrastrutture pulite e sostenibili a sostegno di una transizione ambiziosa, inclusiva e giusta.

La visita è stata anche l’occasione per un test drive di R4 E-tech Electric, reinterpretazione contemporanea dell’auto iconica degli anni ’60; l’auto “blue-jeans”, come la definiva Pierre Dreyfus, l’auto per tutti e tutto, simbolo di libertà, completamente reinventata oggi, diventando più che mai una voiture à vivre dei nostri giorni.

“E un grande piacere essere qui oggi per salutare il lancio della nuova Renault 4, un’icona rivisitata con audacia per rispondere alle sfide del nostro tempo. Tengo a congratularmi con Renault per il suo forte impegno a favore della transizione energetica. Questo veicolo concretizza una mobilità più pulita, più sostenibile e più innovativa, valori che condividiamo profondamente tra Francia e Italia. Questa presentazione illustra anche la vivacità della cooperazione industriale italo-francese e testimonia il ruolo centrale che l’industria può svolgere nella trasformazione ecologica dell’Europa. Insieme, le nostre imprese stanno costruendo l’Europa di domani, al servizio dei nostri cittadini e del pianeta” ha affermato Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia.

“L’Italia e la Francia hanno rafforzato la loro cooperazione in diversi settori in questi ultimi anni e sono partner anche nella lotta al cambiamento climatico. E’ importante rafforzare le relazioni istituzionali anche a livello locale, e in questo senso ringrazio l’Ambasciatore Briens per la visita di oggi, che è stata l’occasione per illustrare l’impegno del Gruppo Renault sul fronte della transizione. Quella in atto è una sfida epocale, una transizione al tempo stesso tecnologica ed energetica; solo se sapremo gestirla con un approccio integrato e sinergico, riusciremo a disegnare una nuova mobilità” ha detto Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato Renault Italia.

