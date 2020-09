ROMA (ITALPRESS) – Renault Italia lancia Electric Mobility For You, l’offerta ibrida ed elettrica per rispondere ad ogni esigenza dei suoi clienti; in particolare, con Nuova ZOE 100% Elettrica, Nuova Clio E-Tech Hybrid e Nuovo Captur E-Tech Plug-in Hybrid, Renault offre la gamma più completa del mercato nel segmento B. Il mercato automotive, anche nel rispetto delle indicazioni europee, sta andando verso un rapido abbattimento delle emissioni di CO2 attraverso l’uso delle nuove tecnologie.

In cumulato a fine agosto 2020, il mercato alimentazioni, sia in Europa che in Italia, mostra infatti un generale decremento dei carburanti tradizionali a favore delle alimentazioni green. In Europa, ad esempio, l’elettrico, l’ibrido e l’ibrido plug-in rappresentano l’11% del mercato rispetto al 6% nel 2019, mentre in Italia queste alimentazioni green rappresentano, in cumulato a fine Agosto, il 13% del mercato alimentazioni totale rispetto al 6% dello stesso periodo del 2019.

In questo contesto, Renault, pioniere e leader del mercato elettrico europeo, risponde all’evoluzione del mercato in termini di alimentazioni con una gamma 100% elettrica composta da ben 7 modelli: la berlina compatta ZOE, il quadriciclo Twizy, la nuovissima Twingo Electric, regina della città, e i veicoli commerciali Kangoo Z.E. e Master Z.E., oltre che la berlina RSM SM3 Z.E. e il piccolo SUV Renault City K-ZE, rispettivamente venduti in Corea e Cina. Inoltre, nel 2021 il Gruppo Renault introdurrà sul mercato Dacia Spring Electric, il veicolo 100% elettrico più accessibile d’Europa. A questi veicoli full electric Renault affianca una gamma E-Tech Hybrid composta oggi da 3 modelli, Nuova Clio E-Tech Hybrid, Nuovo Captur E-Tech Plug-in hybrid e Nuova Mègane E-Tech Plug-in hybrid. Un’offerta completa su misura per rispondere al meglio ad ogni singola esigenza dei suoi clienti. In particolare, nel segmento B, Renault si posiziona come la Marca in grado di proporre l’offerta più completa in termini di elettrificazione, grazie a Nuova ZOE, Nuova Clio E-Tech Hybrid e Nuovo Captur E-Tech Plug-in Hybrid.

