Renault Italia, nel 2021 leadership mercato elettrico a privati

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2021 Renault ha commercializzato 56.609 veicoli a clienti privati, con una quota di mercato del 5,9%, su un totale di 88.366 unità immatricolate (VP+VU). Su un mercato elettrico a privati che cresce del 137% in Italia nel 2021, Renault registra una crescita superiore a quella del mercato, conquistando la leadership, con 6.692 immatricolazioni ed una quota del 19,5%. In particolare, Twingo E-TECH Electric si attesta come il veicolo più venduto a privati (autovetture + veicoli commerciali), con 5.364 immatricolazioni ed una quota di mercato del 15,7%. Il brand della losanga conquista, così, il podio del mercato ibrido plug-in a privati (autovetture + veicoli commerciali), con Captur che si posiziona come leader di questo mercato, con 3.131 immatricolazioni ed una quota di mercato del 13,3%. Nel 2021, con la commercializzazione di Arkana a giugno, Renault ha dato avvio alla sua offensiva nel segmento C.

Il mix versioni alto di gamma R.S. Line – che rappresentano più del 50% delle vendite- e motorizzazioni E-TECH – 88% delle vendite – conferma la nuova strategia Renaulution centrata sul valore. Nel 2022, Renault rafforzerà la sua presenza su questo segmento, con l’arrivo di Mègane E-TECH Electric e del nuovo SUV Austral. Su un mercato veicoli commerciali meno impattato dalle difficoltà del settore, che cresce quindi del 15% nel 2021, Renault cresce più del mercato (21%) con 13.836 immatricolazioni ed una quota di mercato del 7,5% (+0,4pti). In particolare, Renault si posiziona sul podio delle furgonette, grazie al lancio di Express Van e Kangoo Van, con una quota di mercato del 9,1% e volumi in crescita del 55%.

(ITALPRESS).