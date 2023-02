Renault Kangoo disponibile in versione E-Tech electric

ROMA (ITALPRESS) – Per la prima volta nella sua storia, Renault Kangoo è ora disponibile in versione E-Tech 100% electric, offrendo non solo una soluzione elettrica, ma anche abitabilità e spazio di carico record per rispondere alle esigenze di utilizzo di clienti privati e operatori professionali. Commercializzato in italia a partire dal 7 febbraio, con consegne ai clienti previste nel corso del primo trimestre 2023, è disponibile nelle versioni Equilibre e Techno. Grazie alla nuova batteria agli ioni di litio con una capacità di 45 kWh, nuovo Kangoo E-Tech Electric offre un’autonomia fino a 285 km in ciclo WLTP. E’ dotato di un motore da 90 kW (120 cv) e una coppia di 245 Nm disponibile immediatamente, per una guida tranquilla e fluida in ogni circostanza. L’Eco Mode limita la potenza a 56 kW e la velocità massima a 110 km/h ottimizzando l’autonomia del veicolo.

Inoltre, per garantire la migliore autonomia in tutte le stagioni, Nuovo Kangoo E-Tech Electric è dotato di serie di un climatizzatore automatico bizona con pompa di calore. Il conducente può scegliere tra tre modalità di frenata rigenerativa: Sailing (spia B1): modalità rigenerativa limitata, adatta alla guida su autostrada e strade a scorrimento veloce; Drive (B2): modalità rigenerativa per default, per una maggiore versatilità d’uso, con una sensazione al pedale simile a quella dei veicoli a motore termico; Brake (B3): modalità rigenerativa massima, da usare in montagna o in caso di intenso traffico. La frenata idraulica classica è integrata da un sistema ARBS (Adaptative Regenerative Brake System) che massimizza il recupero energetico. Nuovo Kangoo E-Tech Electric è disponibile di serie con caricatore di bordo da 22 kW AC, che consente di passare dal 15% all’80% di autonomia in 2 ore e 40 minuti. Ma anche su wallbox/colonnine AC 11 kW e 1 ora e 30 minuti presso wallbox/colonnine 22kW, e con caricatore di bordo da 80 kW DC (corrente continua) che consente di recuperare 170 km di autonomia (ciclo misto WLTP) in 27 minuti. La batteria dispone di un sistema di raffreddamento a liquido e una resistenza elettrica che ne consentono l’utilizzo nel giusto range di temperatura in modo da preservare l’autonomia e ridurre il tempo di ricarica.

Infine, attraverso l’applicazione smartphone MyRenault e il sistema multimediale Renault Easy Link, è possibile gestire quanto segue: Avvio e programmazione della ricarica della batteria; Monitoraggio dello stato di ricarica da remoto; Avvio e programmazione del condizionamento termico dell’abitacolo;

Ricerca dei punti di ricarica lungo il percorso; Calcolo delle destinazioni accessibili con l’autonomia residua. Nuovo Renault Kangoo E-Tech Electric è proposto a partire da 40.881 euro chiavi in mano.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Renault-