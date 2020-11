Renault Kiger show-car, un Suv inedito per l’India

ROMA (ITALPRESS) – L’India è uno dei mercati automotive caratterizzati dalla crescita più forte al mondo. Renault, ivi presente dal 2005, si è resa ben conto di questo potenziale. La Marca ha adattato i suoi modelli di successo, come Duster, al mercato locale e ha rivoluzionato alcuni segmenti con prodotti originali come Kwid e Triber. KIGER show-car è una nuova fase del processo di penetrazione di Renault in India.

Nato dalla collaborazione tra i centri Design francese ed indiano di Renault, KIGER show-car è un SUV con un look da avventuriero. Sprigiona un’energia positiva che cattura lo sguardo e conquista. Il suo DNA lo rende perfetto sia per la giungla urbana che per i grandi spazi.

Fin dal primo sguardo, KIGER show-car si distingue per il cofano scolpito, il parabrezza slanciato e il tetto semi-flottante spiovente, sormontato dal portapacchi. I retrovisori affusolati, disposti su entrambi i lati, sono stati disegnati come le ali di un aereo.

Al posteriore, il tetto spiovente è ricoperto da uno spoiler che conferisce al veicolo un look molto etereo. La parte inferiore, invece, è più robusta e muscolosa in quanto poggia su quattro ruote da 19″ incorniciate da grandi archi quadrati che danno forza allo stile esterno. L’altezza libera dal suolo di 210 mm, con sottoscocca rinforzato e spalle marcate, conferma lo spirito del SUV che invita alla fuga dal quotidiano. La sportività è accentuata dal doppio scarico in posizione centrale e dalle griglie a nido d’ape disposte tutt’intorno al veicolo.

“Il connubio creativo tra designer francesi ed indiani è stato il mezzo migliore per rispondere alle esigenze ed attese di una clientela sempre più affamata di stile, sportività e novità. Come con Triber, dimostriamo ancora una volta la nostra capacità di innovare, proponendo un modello inedito dalla duplice personalità, al tempo stesso urbana ed outdoor. KIGER Show-car è molto simile al futuro modello di serie”, afferma Laurens van den Acker, Direttore del Design Industriale del Gruppo Renault.

La tinta verde “Aurora Borealis”, che è stata appositamente sviluppata in India e che riveste KIGER show-car, cambia a seconda della luce e dall’angolo di osservazione. Si arricchisce di misteriosi riflessi blu e viola che la rendono tanto intrigante quanto seducente. I dettagli fluorescenti sottolineano alcuni elementi in alluminio, come le maniglie delle porte, gli inserti dei paraurti, i bordi dei copriadi, il contorno dei loghi e le pinze dei freni.

Infine, KIGER show-car eredita i proiettori LED simili a quelli presentati su Nuovo Kwid l’anno scorso, ed indicatori di direzione verdi. Al posteriore, i fari C-shape rivelano l’appartenenza di KIGER alla Marca Renault e costituiscono una firma luminosa che preannuncia quella del modello di serie.

Leader dei costruttori europei distribuiti in India, Renault continua a consolidare la sua presenza sul mercato e a prestare ascolto alle esigenze dei suoi clienti.

Con KIGER show-car, Renault entra in una nuova fase. Il modello di serie che ne deriverà avrà lo scopo ambizioso di conquistare una clientela alla costante ricerca di novità e modernità, in un segmento B che rappresenta il 51% del mercato indiano. Questo modello – compatto, per infilarsi dappertutto, ed incredibilmente spazioso, per accogliere tutta la famiglia – farà della città il suo elemento naturale, pur essendo in grado di attraversare anche i rilievi delle zone rurali.

“L’India è il secondo Paese più popolato al mondo e anche uno con il maggior tasso di crescita. Grazie ai modelli Duster, Kwid e Triber, Renault è la prima Marca europea in India. Renault Kiger, questo SUV compatto inferiore a 4 metri di lunghezza, diverso da quelli che si vedono oggi sulle strade, consoliderà ulteriormente la nostra presenza e ci aiuterà a conquistare nuovi clienti”, dice Fabrice Cambolive, Direttore Operazioni della regione AMI-Pacifico del Gruppo Renault.

La versione di serie di KIGER show-car, progettata e sviluppata per l’India, è la risposta alle esigenze dei clienti in termini di SUV compatti, e consentirà a Renault di acquisire una nuova clientela. Questo veicolo sarà anche destinato ad essere esportato su alcuni mercati al di fuori delle frontiere indiane.

