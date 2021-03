Renault lancia il suo Suv Arkana: ibrido e dal profilo sportivo. Il conducente può contare su una posizione di guida rialzata tipica dei suv, con un’altezza libera dal suolo pari a 199 millimetri, mentre il rapporto lunghezza-altezza conferisce una linea slanciata ispirata ai modelli sportivi.

In alcun modo sacrificata l’abitabilità: nelle postazioni posteriori lo spazio per le ginocchia è pari a 211 centimetri, la lunghezza disponibile per i piedi è pari a 305 millimetri mentre l’altezza del cielo al posteriore è di 862 millimetri.

Grande attenzione agli aspetti pratici. Sono stati previsti dodici spazi per raccogliere gli effetti personali per un volume totale di oltre 25 litri. Il bagagliaio offre un volume di carico di 518 litri, 480 litri nella versione E-Tech Hybrid, ed è dotato di un pianale amovibile, da posizionare a seconda delle esigenze, che consente anche di ottenere un pianale piatto.

Arkana è dotato di caricatore a induzione ma anche di quattro prese USB due all’anteriore e due al posteriore e offre connettività 4G: con display multimediale 9,3”, si trovano i servizi di Google Search, Tom Tom e Infotraffic. Con la tecnologia ‘Over the Air’ il sistema si aggiorna automaticamente senza nessun intervento da parte dell’utente. L’interfaccia del sistema ‘Easy link’ trae ispirazione dal mondo degli smartphone garantendo un funzionamento intuitivo. La tecnologia ‘Multi-sensè permette di personalizzare l’ambiente a bordo e scegliere la modalità di guida tra ‘my Sensè per la vita quotidiana, ‘Ecò per ridurre i consumi e ‘Sport’ per sommare la potenza di tutti i motori. Sono disponibili dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione: Highway and Traffic Jam Companion (guida autonoma livello 2), Adaptive Cruise Control, commutatore automatico degli abbaglianti, frenata d’emergenza attiva con riconoscimento di pedoni e ciclisti, sensore di angolo morto, riconoscimento della segnaletica stradale con alert di eccesso di velocità, alert di superamento della linea di carreggiata e assistenza al mantenimento nella corsia, telecamera a 360°, sistema di rilevamento attivo dei veicoli in arrivo e assistenza al parcheggio.

I gruppi ottici offrono un’illuminazione al 100% led all’ anteriore ma anche al posteriore con una striscia luminosa che si estende per tutta la larghezza del bagagliaio.

Renault Arkana è dotato di tecnologia E-tech Hybrid 145 cavalli, ma può anche contare sulle motorizzazioni TCe 140 e 160 nella versione micro-ibrida da 12 volt. Le motorizzazioni micro-ibride sono basate sui motori turbo benzina 4 cilindri a iniezione diretta 1.3 TCe. La micro-ibridazione si ottiene aggiungendo un alternatore-starter accoppiato a una batteria agli ioni di litio da 12V. Questa tecnologia consente di ridurre il consumo di carburante fino all’8% e anche le emissioni di CO2, garantendo nel contempo una maggiore fluidità nelle ripartenze ed un miglior comfort di guida. Renault Arkana è proposto a partire da 30.350 euro. Eric Pasquier, direttore generale di Renault Italia ha annunciato: “Entro il 2025 Renault lancerà 14 nuovi modelli nella sua gamma, di cui sette 100% elettrici e sette nei segmenti C e D e tutti i nuovi modelli della Marca saranno elettrici o ibridi. Parliamo, dunque, di una vera offensiva nel segmento C, essenziale per rafforzare l’Immagine di Marca e la reddittività di Renault. Una rivoluzione – ha spiegato – di cui Arkana rappresenta il primo step”.

