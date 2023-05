Renault lancia “re-w@rd” per i clienti di Megane E-Tech Electric

ROMA (ITALPRESS) – Renault Italia lancia “re-w@rd”, iniziativa di customer engagement che integra un programma di fidelizzazione sviluppato sulla tecnologia blockchain e NFT (Non-Fungible Token), per un’esperienza superiore fra real time rewarding, sicurezza digitale ed esclusività. Primo progetto marketing del mondo Renault ad utilizzare la blockchain come infrastruttura tecnologica, re-w@rd è una piattaforma web che permetterà ai clienti privati di Megane E-Tech Electric, previa iscrizione, di ricevere punti sotto forma di token, nel momento dell’ordine e nelle fasi successive all’acquisto, attraverso diverse interazioni con il Brand. Il cliente avrà la possibilità di utilizzare i propri token su un marketplace che mette a disposizione prodotti e servizi Renault e di esclusivi brand partner, nell’area Tech, Lifestyle, tra cui Apple, Samsung e Sony. Ad arricchire il programma, una collezione esclusiva di NFT dedicati a Megane E-Tech Electric. In occasione del lancio, i clienti che adereriranno al programma entro il 21 maggio potranno aggiudicarsi un NFT esclusivo e un’esperienza da sogno al Roland Garros 2023, di cui Renault è premium partner.

I clienti aderenti avranno la possibilità di vincere un pacchetto che include tutti i servizi: 2 biglietti per la finale femminile del Roland Garros che si terrà il 10 giugno 2023. Accesso area VIP Renault nel villaggio Roland Garros. Voli + transfer + hotel per Parigi. NFT con la vincita certificata. Saranno poi disponibili altri NFT, tra cui opere d’arte digitali originali come quella appositamente creata per il progetto da Aldo Salucci, autore emergente della scena artistica contemporanea digitale. Il marketplace di re-w@rd nasce per essere evolutivo, arricchendosi progressivamente di nuove esperienze e partner. re-w@rd sceglie l’innovativa tecnologia blockchain che permette una gestione nativa e condivisa dei punti fra Renault, clienti e partner del programma, rendendo il rewarding sicuro, trasparente, efficiente ed efficace per tutti gli attori coinvolti, ed offrendo un’esperienza time saving.

Eliminando la necessità di interventi esterni, il cliente ha il vantaggio del real time rewarding, ovvero la possibilità di ricevere automaticamente ed istantaneamente il prodotto o il servizio desiderato. Un’evoluzione rispetto ai programmi di fidelizzazione tradizionali che impiegano in media dalle 24 alle 36 ore per convertire i punti dei clienti, rallentando notevolmente il processo di gratificazione istantanea insito nei programmi stessi.

Il programma re-w@rd sarà disponibile per tutti i clienti Megane E-Tech Electric che avranno l’opportunità di testarlo per alcuni mesi, contribuendo- con i loro feedback- ad identificarne potenziale e sviluppi successivi. L’intero progetto, realizzato in collaborazione con qiibee e BKey Consulting, porta ancora una volta Renault a sperimentare tecnologie rivoluzionarie. “Con re-w@rd, Renault esprime una volta di più il suo spirito d’innovazione tecnologica, cogliendo le nuove opportunità della rivoluzione digitale in atto, come quelle della blockchain. Al tempo stesso, quest’iniziativa incarna la nostra priorità: fornire tempo di qualità ai nostri clienti, con servizi che facciano risparmiare tempo ed estendano la loro customer experience, con nuove forme di coinvolgimento e momenti di interazione con la nostra Marca. E’ la filosofia che noi chiamiamo Time for quality life. Una filosofia incarnata da Megane E-TECH Electric, un’auto dotata di tecnologie all’avanguardia, connessa, nativa digitale, e che regala tempo di qualità non solo quando si è a bordo ma anche all’esterno, con tutti i suoi servizi di ‘Time saving’, come re-w@rd, appositamente concepito per i suoi clienti” spiega Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato Renault Italia.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).