Renault LCV, nuova line-up e soluzioni a zero emissioni

Renault amplia e rinnova la sua gamma LCV per rispondere alle esigenze professionali con una doppia offerta complementare nel segmento dei piccoli furgoni: il nuovo Kangoo Van per una migliore larghezza di apertura delle porte laterali e il nuovo Express Van. Nel segmento dei furgoni medi, sono ora disponibili il nuovo Trafic Combi e il nuovo SpaceClass. Per rispondere alla transizione energetica, le offerte di Renault LCV saranno in elettrico e idrogeno, con prodotti e servizi, a partire dal nuovo Kangoo Van E-Tech Electric, previsto per la fine del 2021, e la filiale Renault Elexent che offre soluzioni di ricarica per le flotte. Quest’anno sarà introdotto anche il Master Hydrogen così come la nuova partnership con Plug Power che fornirà infrastrutture e servizi di ricarica.

“Esperta di LCV da più di 120 anni, Renault è sempre stata leader nell’innovazione” ha detto Mark Sutcliffe, SVP della Business Unit LCV di Renault. “Oggi – ha aggiunto – offriamo una gamma ampliata e rinnovata con il Nuovo Kangoo Van, il Nuovo Express Van e il Nuovo Trafic. L’innovazione ‘Open Sesame by Renault’ sull’All-New Kangoo Van è una prima mondiale nel mondo degli LCV. Come il leader degli LCV elettrici in Europa, ci stiamo anche preparando al futuro con nuovi prodotti e soluzioni a idrogeno”.

L’All-New Kangoo Van rivoluziona il segmento offrendo innovazioni utili come il ‘Sesame Open by Renault’ e più comfort e tecnologie a bordo. L’All-New Express Van è invece il furgone più pratico con un design dinamico e robusto e offre dimensioni incomparabili, come l’accesso laterale più grande della sua classe e un’ampia capacità di stoccaggio.

Nel segmento dei furgoni medi, Renault rafforza il Dna di Trafic con un design elegante e più sicurezza, a partire dalle sue versioni per il trasporto di persone. Per completare la nuova gamma, Renault amplia le sue soluzioni e servizi su misura con Renault Pro+ per rispondere ai nuovi utilizzi dei professionisti. Renault Pro+ offre soluzioni digitali e di connettività chiavi in mano, con il supporto di una rete di 626 imprese Renault Pro+ e attraverso una rete di 400 convertitori.

Il nuovo Kangoo Van E-Tech Electric sarà dotato di una nuova batteria da 44 kWh che offrirà 265 km di autonomia. Renault offre anche soluzioni di ricarica per le flotte con la sua filiale Elexent. Prima della fine del 2021, verrà presentato anche il Master Hydrogen. Con Plug Power, Renault punta al 30% del mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri a idrogeno entro il 2030, con soluzioni di ricarica per flotte di veicoli elettrici o ibridi plug-in.

