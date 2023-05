Renault “migliore marca” nell’elettrico secondo i dealer

VERONA (ITALPRESS) – Durante l’edizione 2023 di Automotive Dealer Day, l’Amministratore Delegato di Renault Italia, Raffaele Fusilli, ha ritirato per Renault il premio come miglior brand nell’elettrico secondo i dealer. E’ quanto emerso dalle premiazioni dell’edizione 2023 di DealerSTAT, il riconoscimento targato Automotive Dealer Day, il principale evento B2B per il settore della mobilità in Europa organizzato da Quintegia, il Centro Studi e Ricerca che si occupa di innovazione e networking.

Tra i temi oggetto di indagine non poteva mancare l’elettrico, di cui si rilevano la competitività della gamma di vetture full electric, l’efficacia dell’offerta, le linee guida e la formazione fornite ai Dealer della Rete di vendita, nonchè il supporto della Casa nell’abilitazione del cliente alla tecnologia elettrica. Renault si è distinta grazie al punteggio più alto, con una valutazione pari a 3,67 (in una scala da 1 a 5), rispetto ad una media Italia non sufficiente, pari a 2,91.

“Sono molto orgoglioso di questo premio che rappresenta un riconoscimento importante per la Marca Renault che, da oltre un decennio, impegna risorse ed energie per la diffusione della mobilità elettrica su vasta scala. In questo percorso, abbiamo puntato molto sulla formazione della rete di vendita affinchè i nostri clienti siano accompagnati nel modo più efficace possibile nella Customer Journey di un veicolo elettrico, soprattutto in questo delicato momento di transizione ecologica. Il nostro obiettivo è riuscire a soddisfare pienamente le esigenze di clienti- sempre più digitali- regalando loro la risorsa oggi più preziosa: il tempo” ha affermato Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato Renault Italia. Giunto alla ventesima edizione, DealerSTAT è lo studio che punta ad indagare la soddisfazione dei dealer nei confronti delle Case. La rilevazione è avvenuta tra il 7 marzo e il 7 aprile, coinvolgendo ben 33 marchi e il 63% dei dealer italiani, per un totale di 1.410 questionari raccolti.

