Renault, oltre 300.000 veicoli elettrici venduti in Europa

ROMA (ITALPRESS) – Renault ha venduto oltre 300.000 veicoli elettrici in Europa. Contemporaneamente, sono state immatricolate più di 100.000 Renault ZOE in Francia. Nel primo semestre 2020, i volumi della Marca Renault sono in crescita del 38%, con oltre 42.000 veicoli venduti. Le vendite di ZOE aumentano in Europa del 50% circa e si attestano a 37.540 unità. Nuova ZOE viene lanciata a fine 2019 e propone molte innovazioni al servizio del comfort e del piacere di guida. Il nuovo abitacolo pone al centro il conducente con due ampi display da 10″ per il contagiri e 9,3″ per il navigatore, nonchè un nuovo sistema multimediale. Nuova ZOE semplifica i viaggi offrendo la possibilità di visualizzare, strada facendo, le colonnine di ricarica disponibili, ma anche di consultare in tempo reale dallo smartphone l’autonomia e il tempo di ricarica rimanente. La nuova batteria da 52 kWh conferisce un’autonomia di livello top con 395 km WLTP, mentre il nuovo motore R135 da 100kW (135 cv) eroga maggiore dinamicità nei percorsi su superstrade e autostrade. Nuova ZOE offre ora anche la possibilità di ricaricarsi sulle colonnine in corrente continua (DC) con una potenza di 50kW che le consente di guadagnare fino a 150 km in 30 minuti.

(ITALPRESS).