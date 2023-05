Renault premium partner del Roland-Garros con flotta di 185 veicoli

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2022 Renault è diventata premium partner di Roland-Garros. Per l’edizione 2023, che si svolgerà dal 22 maggio all’11 giugno, la Marca porta il suo stile al torneo, in particolare con la presenza del logo Renault sulle reti dei cinque campi principali. Renault mette a disposizione degli Open di Francia una flotta di 185 veicoli composti, in particolare, da 90 Mègane E-Tech Electric, 30 Austral E-Tech Full Hybrid e 20 Nuovo Renault Espace E-Tech Full Hybrid. Per festeggiare i 30 anni di Twingo, modello che ha conquistato diverse generazioni con colori divertenti e un design accattivante, sono state previste 3 Twingo Electric retrofittate, sviluppate in partnership con R-FIT, per accompagnare i fan e gli invitati, consentendo loro di raggiungere i campi del torneo.

Twingo Gangsta Crew: direttamente ispirata alla cultura della West Coast e dell’hip-hop, questa Twingo retrofittata rende anche un inaspettato omaggio all’insolita tendenza automobilistica degli anni 1990, quella delle lowrider californiane.

Twingo Top Model: con questa Twingo retrofittata ci si immerge nelle sfilate di moda degli anni 1990, per ritrovare i codici delle passerelle e dei palazzi dell’epoca.

Twingo Y2K: ispirata alla cultura delle boys band degli anni 1990 e 2000, questa Twingo ha tutte le caratteristiche del tuning.

I visitatori che desiderano recarsi al torneo in modo sostenibile potranno farlo con la Renault Green Line. L’azienda di car sharing ZITY by Mobilize darà ai fan la possibilità di recarsi a Roland-Garros e parcheggiare vicino allo stadio in una delle piazzole ZITY (5 posti dedicati). Per tutta la durata del torneo, Renault potrà contare su uno stand nei viali di Roland-Garros. Gli spettatori potranno scoprire le due show-car Renault 5 Prototype Roland-Garros e 4EVER Trophy, nonchè Nuovo Renault Espace E-Tech Full Hybrid e Austral E-tech Full Hybrid.

“Siamo particolarmente felici e orgogliosi di consolidare la nostra partnership con Roland-Garros: il 75% della flotta di veicoli è elettrificata e messa a disposizione del torneo, il logo Renault compare sulle reti dei campi, il progetto sociale e solidale Give Me 5 sta accelerando con il sostegno dei nostri Ambasciatori e poi, chiaramente, Renault 5 Prototype Roland-Garros, 4EVER Trophy e Nuovo Espace E-Tech Full Hybrid saranno esposti al pubblico. Tutto questo dimostra che Renault si sta rinnovando e lo sta facendo a grande velocità”, ha sottolineato Arnaud Belloni, direttore Global Marketing Renault.

