Renault presenta il nuovo Austral

ROMA (ITALPRESS) – Commercializzato dal 2022, Renault Austral è un SUV unico nel suo genere. Compatto all’esterno, ma dotato di grande abitabilità e modularità all’interno, offre un’incomparabile versatilità per il segmento C. Con Nuovo Renault Espace e Renault Rafale, fornisce alle versioni ibride della gamma Renault una soluzione complementare per la riconquista dei segmenti C e D, annunciata nel piano strategico Renaulution.

Nuovo Renault Austral è stato profondamente rivisitato per una maggiore modernità, come dimostra il frontale che ha subito una vera e propria metamorfosi. Adottando i codici del nuovo linguaggio stilistico di Renault, visibili sulla maggior parte della carrozzeria, assume uno stile coerente con quello degli altri modelli dei segmenti C e D della gamma ibrida, Rafale e Nuovo Espace. L’ambiente di bordo riprende l’eleganza del nuovo design esterno con inediti sedili anteriori e sellerie rivisitate. La dotazione tecnologica, degna del segmento superiore, si arricchisce con il riconoscimento del conducente e nuove App disponibili tramite il sistema OpenR Link con Google integrato.

Nuovo Renault Austral offre un piacere di guida di prim’ordine sia nei lunghi viaggi che negli spostamenti quotidiani. La motorizzazione Full Hybrid E-Tech 200 cv, con trasmissione automatica multimodale senza frizione, conferisce uno dei migliori rapporti potenza/ consumo /comfort di guida del mercato.

Il sistema 4Control Advanced, i settaggi Multi-Sense e i 32 ADAS di ultima generazione contribuiscono ad offrire i massimi livelli di comfort di guida e sicurezza a bordo. Nuovo Renault Austral è disponibile in tre allestimenti: Evolution, Techno ed Esprit Alpine. Sempre prodotto nello stabilimento di Palencia, in Spagna, Nuovo Renault Austral sarà commercializzato in diversi Paesi europei entro l’estate.

