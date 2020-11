Renault presenta le nuove furgonette Kangoo ed Express

Renault per rispondere a tutte le esigenze, svela nuovo Kangoo e nuovo Express, entrambi declinati in due versioni van e passenger. Questa gamma complementare di quattro veicoli sarà presentata e commercializzata a partire dalla primavera del 2021. “Renault rivoluziona ancora una volta il segmento delle furgonette e dei multispazio con Nuovo Kangoo e Nuovo Express. Questi nuovi modelli complementari consentiranno di rispondere alla grande varietà di esigenze sia di clienti professionali sia di clienti privati. Con oltre 4 milioni di unità vendute dal 1997, Kangoo è un veicolo iconico. Renault sorprende con la novità dell’Easy Side Access su Nuovo KANGOO VAN per facilitare il carico laterale. Nuovo KANGOO VAN e KANGOO saranno entrambi proposti in versione elettrica, per rispondere alle sfide della mobilità urbana” afferma Mark Sutcliffe, Direttore Alleanza della Divisione Veicoli Commerciali.

Nuovo Kangoo Van, il piccolo furgone innovativo dallo stile atletico e dinamico, è pensato non solo per le aziende e i grandi clienti ma anche per gli artigiani e i commercianti esigenti, alla ricerca di un veicolo su misura, dotato delle ultime tecnologie. Con l’innovativo Easy Side Access e l’Easy Inside Rack, Nuovo Kangoo Van rivoluziona il modo di lavorare. L’Easy Side Access è particolarmente pratico in centro città, questo sistema innovativo consente al cliente di accedere facilmente al pianale di carico, indipendentemente dai vincoli di parcheggio. Eliminando il montante centrale, Nuovo Kangoo van propone l’accesso laterale più ampio del mercato pari a 1.416 mm (due volte più grande rispetto alla versione precedente, ndr).

Laltra novità è l’Easy Inside Rack, il portapacchi interno a scomparsa che consente di trasportare oggetti lunghi ed ingombranti in altezza, al di sopra del lato passeggero, liberando spazio a livello del pianale. Nuovo Kangoo Van si impone con un design esterno più muscoloso. Il frontale è stato completamente ridisegnato e verticalizzato con una linea cromata tra la calandra e il paraurti anteriore. E’ inoltre dotato di fiancate scolpite, spalle marcate e nuove cromature esterne I nuovissimi interni lasciano spazio ad una plancia che si sviluppa orizzontalmente, che prevede tanti vani portaoggetti. I nuovi sedili interamente ridisegnati aumentano il comfort e la resistenza, per utilizzi più intensivi.

E’ dotato del sistema multimediale Renault Easy Link e di nuovi dispositivi di assistenza alla guida, tra cui il retrovisore interno digitale Rear View Assist. Questo nuovo sistema omologato permette di avere un’ottima visibilità posteriore, particolarmente adatta per le versioni con porte posteriori non vetrate. Altre novità: il controllo di stabilità del rimorchio (Trailer Swing Assist) e la frenata di emergenza attiva AEBS (Advanced Emergency Braking System). Kangoo Van offre una varietà incomparabile di lunghezze e motorizzazioni. Sarà disponibile in due lunghezze, con cambio manuale o automatico EDC, in versione diesel, benzina, ma anche elettrica. Il volume utile aumenta da 3,3 a 3,9 m³ nella versione standard e da 4,2 a 4,9 m³ nella versione più lunga.

Dotato di cinque veri posti, risponde perfettamente alle esigenze delle famiglie numerose, con un design rivisitato, più comfort ed equipaggiamenti e nuovi dispositivi di assistenza alla guida. Mantiene così tutte le sue ingegnose funzionalità in termini di modularità, molto apprezzate anche dai clienti professionali. Nuovo Kangoo Van e nuovo Kangoo saranno prodotti nello stabilimento Renault di Maubeuge in Francia e saranno commercializzati in Europa e nel mondo. Il nuovo Express Van è invece il piccolo furgone pratico ed efficace, è pensato soprattutto per i giovani imprenditori e le piccole flotte aziendali, alla ricerca della praticità, rispondendo alle loro principali esigenze.

Vanta il Family Feeling del Brand Renault, esprimendo robustezza e modernità. Il nuovo abitacolo, dotato di sedili rinforzati, introduce maggiore qualità e comfort a bordo.

Un’attenzione particolare è stata dedicata ai vani portaoggetti e all’ergonomia. Propone infatti la miglior offerta della categoria in termini di vani portaoggetti (48 litri) e un volume di carico che passa da 3,3 a 3,7 m³. Comprende il sistema multimediale Renault Easy Link e propone vari dispositivi di assistenza alla guida come il Rear View Assist per il monitoraggio della visione posteriore, il Blind Spot Warning, i Parking Radar anteriori e posteriori, per non dimenticare lo specchietto Wide View nell’aletta parasole passeggero.

Propone cinque veri posti e un grande volume di carico. E’ pensato per un utilizzo misto (professionale e familiare), ma anche per gli artigiani e i commercianti. Nuovo Express Van e EXPRESS saranno prodotti nello stabilimento Renault di Tangeri in Marocco. Nuovo Express Van sarà commercializzato in Europa e nel mondo; mentre io nuovo Express sarà commercializzato sui mercati internazionali, al di fuori dell’Europa. I Paesi di commercializzazione nel mondo saranno precisati a inizio 2021.

