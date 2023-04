Renault Pro+, l’artigiano degli operatori professionali

ROMA (ITALPRESS) – Renault progetta da oltre un secolo i veicoli commerciali come uno strumento al servizio dei clienti, un partner che consente loro di migliorare la vita quotidiana aiutandoli, al tempo stesso, a sviluppare la loro attività o la loro passione. Lanciato nel 2010, il label Renault Pro+ riunisce tutte le competenze della Marca Renault nei veicoli commerciali e risponde alle esigenze specifiche dei clienti professionali. Che si tratti di artigiani o commercianti, grandi aziende o privati con passioni fuori dal comune, gli esperti dei centri Renault Pro+ sono in grado di creare veicoli su misura. Quando un cliente varca la soglia di uno dei 600 centri Renault Pro+ di tutto il mondo, gli esperti non gli chiedono che veicolo vuole acquistare, ma prima di tutto chi è. E’ imparando a conoscere la vita quotidiana dei clienti con le loro passioni, esigenze e vincoli professionali che gli esperti della Marca possono creare uno strumento super-personalizzato per facilitarne il lavoro quotidiano ed accompagnarli nella loro crescita. Il sito Web Renault professionnel è stato d’altronde realizzato basando la navigazione sulle professioni.

Questi concessionari, un pò particolari, dispongono di una gamma di veicoli commerciali allestiti esposti e disponibili per essere testati, facilmente accessibili. Un esempio quanto mai eloquente di questa strategia è il Centro Nazionale Renault Pro+ di Rungis. Situato nel cuore del Mercato di Interesse Nazionale di Rungis, il più grande mercato di prodotti freschi del mondo, questo concessionario si concentra sulle esigenze dei commercianti che lo frequentano ed offre loro soluzioni dedicate adattandosi ai loro orari. E’ quindi il concessionario francese che apre prima … alle 6 del mattino. Questo centro Renault Pro+ è, inoltre, il concessionario “pilota” che offre consulenze e accompagna non solo i suoi clienti, ma anche tutti i concessionari Renault che desiderano proporre soluzioni su misura ai loro clienti.

Le competenze non si limitano al prodotto. Gli esperti commerciali e i servizi Renault Pro+ sostengono i clienti anche a livello di finanziamento dei progetti, installazione ed utilizzo di soluzioni di ricarica per i veicoli elettrici, soluzioni di mobilità alternative nel caso in cui il veicolo sia immobilizzato o gestione e ottimizzazione delle flotte aziendali. Se Renault è in grado di proporre soluzioni esclusive e idonee per ognuno dei suoi clienti, uno più specifico dell’altro, è anche perchè può contare sulla rete di allestitori autorizzati Pro+. La varietà della gamma di veicoli commerciali Renault permette di partire da una base molto ampia. Da 3,8 m3 a oltre 20 m3, dal furgone con pianale al telaio cabinato, con fino a 4 lunghezze e 3 altezze diverse per veicolo, senza considerare le opzioni in termini di motorizzazione e trazione e la varietà di porte e finestrini.

Questa gamma è riconosciuta da tutti gli attori del settore come la più adatta alla personalizzazione, grazie al design e alle predisposizioni pensate e progettate per facilitare gli allestimenti.

Tutti i modelli della gamma dei veicoli commerciali Renault che dispongono ora della versione 100% elettrica costituiscono un punto di forza, in quanto permettono di offrire soluzioni più economiche, più sostenibili e silenziose, un vero vantaggio per l’utilizzo intensivo a cui sono spesso destinati. Ogni configurazione dei veicoli può contare su personalizzazioni fin dalla fase di produzione, a fine catena, nelle officine Qstomize presenti in ogni stabilimento Renault. Quest’entità flessibile ed integrata negli stabilimenti permette di ridurre i tempi di consegna del veicolo al cliente, ma anche i costi di trasporto e l’impatto ambientale. Un’altra specificità della Marca Renault è la rete di oltre 350 allestitori autorizzati. E’ affidandosi a questi esperti che il costruttore può offrire un’infinità di soluzioni, dalle più semplici alle più complesse. Questo esclusivo modello consiste in una rigorosa selezione delle migliori aziende presenti sul mercato mondiale. Gli allestitori autorizzati soddisfano rigorosi standard di attività commerciale, qualità e gestione finanziaria.

L’approvazione della certificazione porta alla firma di un contratto tra Renault e l’allestitore. La certificazione è valida per 3 anni e, ogni anno, il Dipartimento Qualità di Renault valuta l’allestitore per accertarsi che il processo di produzione sia in linea con le raccomandazioni del costruttore. La certificazione consente all’allestitore di proporre veicoli allestiti, approvati e omologati dal costruttore.

