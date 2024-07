Renault Rafale auto ufficiale della Presidenza della Repubblica Francese

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Presidenza della Repubblica francese ha scelto come auto ufficiale Renault Rafale. Tanto performante quanto efficiente, Rafale racchiude tutto il know-how ingegneristico di Renault. Progettato dai team del centro di design Renault con sede a Guyancourt, nel nuovo stile formale promosso da Gilles Vidal, Direttore del Design della Marca Renault, Rafale apre una nuova era del design della Marca, visionario, elegante e audace. E’ a bordo di questa creazione unica che, il 14 luglio, il Presidente della Repubblica francese si è recato alla tradizionale parata militare, andando dall’Eliseo ad Avenue de Friedland. L’auto del Capo di Stato francese è stata specificatamente adattata per rispondere alle esigenze della funzione presidenziale. Tecnologico e performante, Renault Rafale messo a disposizione dell’Eliseo si distingue per la tinta carrozzeria “Blu Sommit”, la calandra decorata dalla bandiera francese in toni sfumati, i portabandiera rimovibili, i badge blu, bianchi e rossi sulle porte anteriori e sui cerchi specifici da 20″.

L’Eliseo è stato uno spettatore privilegiato della storia automobilistica. Da oltre un secolo, i Presidenti della Repubblica francese utilizzano auto ufficiali per i loro spostamenti. Tra queste, quelle della Marca Renault hanno svolto un ruolo fondamentale. E’ nel 1920 che la Presidenza della Repubblica francese si è avvalsa per la prima volta di un veicolo della Marca, una Renault 40 CV che è rimasta in servizio fino al 1928. Utilizzata da Paul Deschanel, Alexandre Millerand e Gaston Doumergue, quest’auto ha segnato l’inizio dell’era automobilistica presidenziale. A quei tempi, è stata il punto di riferimento dei modelli di lusso Renault. Da quel momento, ben 12 Presidenti della Repubblica francese hanno scelto Renault per gli spostamenti ufficiali. L’ultima di questa lunga serie, una Renault Espace V, è stata a disposizione dell’Eliseo nel 2016.

