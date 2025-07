Renault Rafale Presidentiel, vettura ad hoc per l’Eliseo

ROMA (ITALPRESS) – Progettata dal centro Design Renault di Guyancourt, Rafale Presidentiel incarna una visione audace ed elegante dello stile della Marca. All’esterno, la versione “presidenziale” si distingue per il profilo sobrio e armonioso, arricchito da elementi distintivi integrati con discrezione: calandra dalle sfumature tricolori, portabandiera rimovibili e badge blu-bianco-rosso sulle porte anteriori.

L’esclusiva tinta carrozzeria Blu Presidenziale è dotata di una tecnologia per ridurre l’assorbimento del calore fino a 10°C, contribuendo così al comfort termico dell’abitacolo. Si distingue anche per la presenza di glitter blu, bianchi e rossi, visibili in pieno sole. Le porte posteriori possono contare su un dispositivo di chiusura assistita soft-close che garantisce un funzionamento fluido e silenzioso, in linea con i requisiti prescrittivi. I portabandiera sono integrati nella carrozzeria tramite sportelli a scomparsa, per un utilizzo discreto e armonioso negli spostamenti ufficiali.

Il veicolo è stato oggetto di importanti interventi per blindarlo, allungarlo ed apportare adattamenti tecnici. Per conciliare sicurezza e comfort, sono stati selezionati materiali compositi al tempo stesso leggeri e resistenti. La blindatura, discreta e certificata, si integra perfettamente nel design del veicolo senza alterarne l’identità visiva. Il telaio è stato appositamente messo a punto per offrire una guida fluida e stabile, anche in ambiente urbano, mentre le sospensioni sono state adattate per compensare il peso della blindatura. Infine, i cerchi da 20″ “Chicane” con pneumatici quattro stagioni Michelin e sistema a 4 ruote sterzanti, garantiscono un equilibrio ottimale tra agilità, manovrabilità e stabilità. L’obiettivo è offrire protezione, comfort, discrezione ed efficienza senza compromessi.

Renault Rafale Presidentiel è più di un veicolo di rappresentanza: è un vero e proprio ufficio mobile al servizio del capo di Stato. È stata concepita come una voiture à vivre in grado di offrire al tempo stesso comfort premium, innovazione tecnologica e robustezza, per rispondere alle esigenze della Presidenza della Repubblica Francese.

Il veicolo accompagna il capo di Stato negli spostamenti ufficiali, offrendogli un’area di lavoro funzionale, connessa e sicura. Al posteriore, l’abitacolo è stato progettato come un ufficio mobile con un’organizzazione dello spazio su misura, focalizzato su utilizzo ed ergonomia. Un’attenzione particolare è stata dedicata al comfort termico ed acustico dei passeggeri: maggiore isolamento acustico per creare un ambiente favorevole al lavoro e alle conversazioni confidenziali, mentre la regolazione termica è stata ottimizzata per mantenere ben equilibrata la temperatura interna.

Questo progetto è frutto di una collaborazione tanto inedita quanto stretta tra tre partner: i team dell’Eliseo, Renault e alcuni artigiani francesi rinomati per la qualità del lavoro. Autisti, addetti alla sicurezza, meccanici del garage presidenziale e ingegneri hanno lavorato tutti insieme per integrare nel progetto i requisiti specifici per un utilizzo di alto livello, in termini di sicurezza, comfort e funzionalità. Pensato anche per i capi di Stato stranieri e gli ospiti Vip, Renault Rafale Presidentiel è una vetrina e il simbolo su ruote dell’art de vivre e dell’eccellenza tutta francese.

– foto ufficio stampa Renault –

(ITALPRESS).