È giunto alla sesta generazione il nuovo Renault Espace (pronuncia: espas), nato nel 1984 per soddisfare la voglia di viaggiare di giovani e famiglie. Dopo un milione e trecentomila unità vendute si è trasformato in un Suv elegante molto divertente da guidare. A ottobre le consegne a poco meno di cinquantamila euro. Stesso prezzo per la configurazione a cinque o sette posti.

tvi/gtr