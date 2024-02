Renault scenic E-Tech Electric eletta Auto dell’Anno 2024

ROMA (ITALPRESS) – Scenic E-Tech Electric è l’Auto dell’anno 2024. Il risultato è stato annunciato durante una cerimonia al Salone dell’Auto di Ginevra, in Svizzera. Dopo una prima votazione a novembre scorso, Scenic si era attestata nella short-list dei sette modelli finalisti: BMW 5-series, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Renault Scenic E-tech Electric, Toyota C-HR e Volvo EX30. Il vincitore del trofeo è stato votato da 58 giornalisti di 22 Paesi specializzati nel settore auto. Scenic E-tech Electric si attesta in prima posizione, con 329 punti. Diventa, così, il settimo veicolo della Marca a ricevere il prestigioso titolo di The Car of the Year, dopo Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio (1991), Scenic (1997), Megane (2003) e Clio (2006). “Per tutti i team del Gruppo e della Marca Renault è un immenso orgoglio essere insigniti del prestigioso premio ‘The Car of the Year’. Questo riconoscimento dimostra che abbiamo fatto le scelte giuste: autonomia record, abitabilità generosa ed accogliente, il tutto con un’impronta ambientale contenuta! Se a tutto ciò si aggiunge il piacere di guida e gli equipaggiamenti delle ‘voiture à vivrè, come il nuovo tetto Solarbay e il sistema OpenR Link di ultima generazione con Google integrato, Scenic E-tech Electric ha tutte le carte in regola per lasciare il segno sul mercato europeo dei veicoli elettrici” ha dichiarato Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault. Veicolo al 100% elettrico sviluppato sulla piattaforma AmpR medium (ex CMF-EV), Scenic E-Tech Electric si rivolge a persone attive che ricercano versatilità. Con zero emissioni, agile, leggera (1.890 kg) e compatta (lunga 4,47 metri), Scenic è perfettamente a suo agio in città. Per i lunghi viaggi, offre fino a 625 km di autonomia (WLTP), comfort, abitabilità e piacere di guida arricchito da tecnologie utili. Scenic E-Tech Electric è disponibile ad un prezzo di 40.050 euro, da cui si possono dedurre gli incentivi statali previsti dal Governo italiano. Gli ordini sono già aperti e le prime consegne sono previste a breve presso la Rete di concessionari Renault.

foto: ufficio stampa Renault Italia

(ITALPRESS).