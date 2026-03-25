Renault Twingo E-Tech Electric riporta l’elettrico nel segmento A

ROMA (ITALPRESS) – La Renault Twingo E-Tech Electric segna un ritorno strategico nel segmento A, quello delle city car compatte, sempre più impoverito negli ultimi anni non per mancanza di domanda, ma per le difficoltà dei costruttori nel coniugare prezzi accessibili, normative stringenti e aspettative tecnologiche crescenti. Con questo nuovo modello, Renault prova a ribaltare il paradigma, proponendo una vettura elettrica che punta a democratizzare davvero la mobilità a zero emissioni. Il progetto si distingue innanzitutto per un obiettivo chiaro: offrire un’auto elettrica sotto i 20.000 euro, senza rinunciare a contenuti e qualità. La Twingo E-Tech Electric è pensata per un utilizzo urbano e quotidiano, ma con caratteristiche in grado di soddisfare anche esigenze extraurbane leggere. L’autonomia fino a 263 chilometri nel ciclo WLTP e i consumi contenuti in circa 13 kWh/100 km la rendono una proposta concreta per chi cerca un’alternativa alle tradizionali city car termiche. Dal punto di vista tecnico, la scelta di una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) rappresenta un passaggio importante: meno dipendenza da materiali critici, maggiore durabilità e costi più contenuti. A questo si affianca un motore da 60 kW, sufficiente per garantire agilità e brillantezza nel traffico cittadino, anche grazie al peso contenuto attorno ai 1.200 kg.

Non manca un forte richiamo al DNA storico della Twingo. Il design resta riconoscibile e giocoso, mentre l’abitacolo punta su modularità e praticità: cinque porte, sedili posteriori separati e scorrevoli e soluzioni intelligenti che ampliano la versatilità, elemento chiave per il pubblico urbano. Allo stesso tempo, la dotazione tecnologica compie un salto di livello con il sistema OpenR Link con Google integrato e dispositivi di assistenza alla guida tipici di segmenti superiori. Altro elemento distintivo è il processo di sviluppo: completato in appena due anni grazie a una collaborazione internazionale tra Europa e Cina, rappresenta un cambio di passo per Renault in termini di velocità e ottimizzazione dei costi. La produzione resta però europea, nello stabilimento sloveno di Novo Mesto, a garanzia di qualità e con una supply chain più corta e sostenibile. Con la nuova Twingo E-Tech Electric, Renault non si limita a introdurre un nuovo modello, ma rilancia un’intera categoria, proponendo una visione più accessibile, efficiente e realistica della mobilità elettrica urbana.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

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