Renault Twingo E-Tech Electric, rivoluzione tra le city car

ROMA (ITALPRESS) – Contrariamente a quanto si pensi, la scarsa offerta del segmento A non dipende dall’assenza di domanda: gli automobilisti europei sono ancora interessati ai veicoli accessibili e compatti, adatti alla vita urbana e pensati per essere utilizzati come seconda auto. La vera difficoltà sta proprio nell’offerta: la maggior parte dei costruttori ha “gettato la spugna” di fronte alla difficoltà di conciliare competitività, rispetto delle normative e nuove attese dei clienti. Forte della sua storia e competenze nelle auto compatte, Renault ha deciso di vedere in questo segmento una grande opportunità di crescita e di raccogliere la sfida. La nuova generazione di Twingo si impone, quindi, come un vero e proprio game changer. Incarna la profonda trasformazione in corso sia al suo interno – grazie al contributo rigoroso e appassionato dei team, allo sviluppo accelerato e alla produzione competitiva in Europa – sia sul mercato, ridefinendo gli standard del segmento A: un veicolo urbano elettrico e moderno, ricco di valore per i clienti e disponibile ad un prezzo accessibile.

Dar vita allo spirito di Twingo vuol dire innanzitutto rispettare il DNA della prima generazione, esaltandolo e rendendolo ancora più moderno. Il leggendario design, immediatamente riconoscibile, è abbinato ad un’abitabilità e una modularità esemplari: cinque porte, due sedili posteriori separati e scorrevoli di serie in tutte le versioni, schienale del sedile del passeggero anteriore reclinabile, ecc. Il tutto per ottenere uno spazio ottimizzato in grado di soddisfare tutte le esigenze e per offrire un’inedita versatilità, considerato il prezzo del veicolo.

Twingo E-Tech Electric fonde silenziosità, zero emissioni allo scarico e tecnologie all’avanguardia con, in particolare, dispositivi di assistenza alla guida degni dei segmenti superiori e il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, una novità assoluta per il segmento. Il suo obiettivo è facilitare l’utilizzo e l’adozione della mobilità elettrica. La batteria LFP (Litio-Ferro-Fosfato), perfettamente dimensionata (fino a 263 km di autonomia WLTP), è abbinata ad un motore brioso e leggero da 60 kW, perfetto per la vita urbana e periurbana, dove la funzione One Pedal permette di affrontare senza fatica gli ingorghi quotidiani. Infine, competitività e prezzo restano una priorità: Twingo E-Tech Electric sarà disponibile ad un prezzo di lancio di  20.000 (incentivi statali esclusi) e sarà molto conveniente anche nelle versioni più accessoriate. In Italia, sarà proposta a partire da 9.900 euro grazie ai vantaggi dedicati ai clienti RPASS ed in caso di incentivi statali. Più pratica e più facile che mai da utilizzare, Twingo E-Tech Electric stabilisce un nuovo standard per il segmento A, restando fedele allo spirito pionieristico di Renault e della Twingo originale. Risponde in tutto e per tutto alle attese dei clienti europei odierni e porta una ventata di ottimismo in città. Prodotta nello stabilimento sloveno di Novo Mesto, Twingo E-Tech Electric sarà ordinabile nel 2025.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).