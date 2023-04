“Renewfm”, impianti solari fotovoltaici: 40 milioni per progetti transfrontalieri

La Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) ha aperto la prima call nell’ambito del meccanismo di finanziamento delle energie rinnovabili dell’UE (Renewfm) con scadenza il 27 settembre 2023.

L’obiettivo del bando è di finanziare progetti transfrontalieri che sviluppino impianti solari fotovoltaici che utilizzino tecnologie di energia rinnovabile ben consolidate e a basso costo.

Verranno finanziate una serie di attività con l’obiettivo di sviluppare l’energia rinnovabile prodotta da progetti solari fotovoltaici e che abbiano le seguenti condizioni: la capacità minima per progetto è di 5 MW; la capacità massima per progetto è di 100 MW; a livello di progetto, la rimozione dei boschi è limitata a un massimo del 25% dell’area necessaria per l’installazione dei pannelli solari.

Saranno finanziati solo i progetti che entreranno in funzione entro 24 mesi. Pertanto, i richiedenti devono dimostrare una sufficiente maturità del progetto e fornire il permesso di costruzione, ottenuto al momento della presentazione della proposta; un terreno su cui poter costruire e i diritti di accesso, ottenuti al momento della presentazione della proposta; una connessione alla rete, il cui pagamento può essere effettuato dopo l’aggiudicazione del contributo.

Inoltre, le attività del progetto devono essere localizzate in Finlandia (esclusa la provincia di Åland).

Possono partecipare enti pubblici o privati con sede in un qualsiasi paese del mondo. Il budget complessivo è di 40 milioni di euro.