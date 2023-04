Reno, l’avatar ufficiale di Renault arriva con una App

ROMA (ITALPRESS) – Sempre attenta a migliorare l’esperienza dei propri clienti, Renault si adopera per creare un co-pilota di nuova generazione, in grado di offrire un’esperienza digitale completamente immersiva nei futuri veicoli elettrici. Presentato per la prima volta in occasione del Salone dell’Auto di Parigi nel 2022, il nuovo avatar della Marca è stato battezzato reno.

In attesa della sua prima uscita ufficiale nel 2024 a bordo della futura Renault 5 Electric, l’avatar è già disponibile in Francia tramite una App gratuita, scaricabile da Google Play Store e App Store. La App dà accesso a contenuti ludici e interattivi sui futuri modelli iconici Renault 5 e Renault 4 nonchè sulle ultime novità a livello di innovazione. Gli utenti possono anche scoprire le notizie sui progetti del programma di responsabilità sociale della Marca noto come Give Me 5, ottenere informazioni sui Non Fungible Token (NFT) e accedere direttamente ai prodotti di merchandising della boutique The Originals Store.

La App dà anche la possibilità di iscriversi alle newsletter per rimanere aggiornati sulle novità della futura Renault 5 Electric e, nel prossimo futuro, offrirà un accesso privilegiato al nuovo sistema di preordini. Infine, la App consente di interagire in tempo reale con reno. L’utente ha la possibilità di porgli domande, giocare ai quiz oppure suggerirgli miglioramenti sul suo comportamento e compiti nei futuri veicoli. I contenuti sono accessibili a tutti. La connessione al profilo con un account My Renault è necessaria per interagire con l’avatar reno ed accedere a determinati parametri, come l’aggiunta dei contenuti ai preferiti. “Siamo entusiasti all’idea di lanciare questa App che offre in anteprima la possibilità di un primo incontro interattivo tra il nostro avatar e il pubblico. Con questo avatar umanizzato a bordo delle future auto, vogliamo cambiare il rapporto con le auto e potenziare il legame con la Marca. E’ una novità assoluta per il settore automobilistico” ha sottolineato Arnaud Belloni, Direttore Global Marketing della Marca Renault.

Con questa App, la Marca permette ai suoi clienti di rimanere aggiornati sulle novità che riguardano sia il futuro avatar reno che i futuri modelli R5 e R4.

