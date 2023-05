Renzi esordisce alla guida del Riformista. Primo titolo dedicato al Napoli campione e a Spalletti

“Una casa aperta al confronto. Una palestra di idee. Un luogo di libertà”. E’ questo ‘Il Riformista’ targato Matteo Renzi che oggi esce in edicola con il primo numero sotto la sua direzione editoriale. Il leader di Italia Viva, nel fondo intitolato ‘A viso aperto’, spiega la nuova rotta che seguirà il quotidiano edito da Alfredo Romeo, che apre oggi la prima pagina con il titolo ‘Napoli Campione ‘O miracolo di Spalletti’. “Noi daremo spazio – assicura Renzi – alle idee riformiste. Che vangano dagli amministratori del centrodestra o da Forza Italia (a proposito: un abbraccio e i migliori auguri a Silvio Berlusconi) o che siano espressione del Pd che non si rassegna alla svolta radicale o del Terzo Polo. Ma anche le idee riformiste della società, del mondo dell’impresa della rappresentanza, dell’associazionismo. Perché questo è il Riformista. Una casa aperta al confronto. Una palestra di idee. Un luogo di libertà”. “Proveremo – aggiunge – a far riflettere e anche a divertirci, insieme al mio amico Andrea Ruggeri (il direttore responsabile, ndr) e a tutta la direzione. Chi ha paura del futuro è terrorizzato da ciò che potrà fare l’intelligenza artificiale. Io non riesco a vedere tutte le implicazioni che potrà provocare. Vedo però tutti i giorni le implicazioni che provoca la stupidità naturale che mi fa molta più paura dell’intelligenza artificiale. E allora cerchiamo di fare del Riformista un luogo dove far crescere le intelligenze. Anche quelle naturali”.