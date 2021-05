Renzi: “Incontro in autogrill? Conte non è caduto per intrighi”

(Adnkronos) – Incontro con lo 007 in autogrill? Matteo Renzi replica su Twitter alle anticipazioni lanciate da Report sui social sull’inchiesta, in onda questa sera, a firma di Giorgio Mottola e Danilo Procaccianti sul “misterioso incontro, in piena crisi di governo, tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini”. “Messaggio agli inconsolabili – scrive il leader di Italia Viva -: il Governo Conte non è caduto per intrighi, complotti o incontri segreti (all’autogrill…). Semplicemente Draghi è meglio di Conte e l’Italia oggi è più credibile. Tutto qui, si chiama politica”.