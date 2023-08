Renzi lancia il Centro per le Europee: Attrarremo anche i delusi di Forza Italia

“Useremo il Centro per le Europee perché l`Europa si governa al centro. Guardi in Spagna: la differenza la fanno i nostri amici baschi. Lo stesso avverrà per le istituzioni europee: altro che Vox e Le Pen, servirà il centro”. Così l’ex premier Matteo Renzi, leader di Italia viva, annuncia formalmente a ‘Repubblica’ il nome che ha in testa per le elezioni europee del prossimo anno. “In Europa abbiamo visione, relazioni, credibilità: su questo sono al lavoro, non su altro”, aggiunge tornando sulla rottura con Carlo Calenda che ha messo fine al progetto del Terzo Polo che dovrebbe portare adesso anche alla divisione dei gruppi in Parlamento. E riguardo a possibili nuovi ingressi nel partito, sottolinea che “a breve” ce ne saranno “altri”. “Se poi il Centro farà un bel risultato saremo attrattivi per i delusi di ‘Forse Italia’ e per chi nel Pd non può stare con Schlein”, conclude Renzi guardando agli elettori di Forza Italia: “Sopravvive se trova un leader, ma non ne vedo. Con Berlusconi era Forza Italia, con Tajani è ‘Forse Italia’. Sulle banche Tajani dice: ‘Bisognava fare il decreto a mercati chiusi’. Doveva dirlo in Cdm, non alla Versiliana. Ha dimostrato debolezza e aperto sospetti su cui dovrebbe intervenire la Consob”.