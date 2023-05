Renzi “Offriamo una casa a chi non si arrende a melonismo e schleinismo”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi offriamo una casa a tutti quelli che credono che non ci si possa arrendere al melonismo o allo schleinismo, per non parlare del ‘giuseppecontismò, sarà una offerta che sono certo che funzionerà alle prossime europee del 2024”. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, nel corso di una conferenza stampa, presentando i nuovi ingressi nel partito

di Naike Gruppioni e Giulia Pigoni.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).