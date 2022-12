Renzi “Partito unico Italia Viva-Azione nel 2024”

MILANO (ITALPRESS) – “Mi auguro che nel 2024 il partito unico con Azione sia la casa definitiva dei nostri progetti politici, europei ed italiani”. Così Matteo Renzi durante l’assemblea nazionale di Italia Viva a Milano. “Lo faremo soprattutto sapendo che di tempo ne abbiamo un pò meno, di entusiasmo così così, ma chi è stato oggetto di tutte le aggressioni di cui siamo stati oggetto noi dà del tu alla libertà e ha tanta voglia di futuro”. “Da qui al 2024 dobbiamo continuare il percorso di federazione con Azione – ha aggiunto -. Chiederò a Teresa Bellanova e a Ettore Rosato di essere nel comitato della federazione per evitare di fare cose strampalate e sono sicuro che non si faranno”.

“Fino alle prossime elezioni europee il governo regge. Quello è il momento in cui rischia di andare a casa”, ha detto poi il leader di Italia Viva a “Mezz’ora in più” su Rai3. “Noi siamo molto seri. Non votiamo la manovra perchè non siamo in maggioranza, ma facciamo proposte concrete al governo. Speriamo che facciano così anche altre parti dell’opposizione”, ha spiegato l’ex premier. “Per me la legge di bilancio è molto mediocre. Aumentano benzina e sigarette, son robe da prima repubblica”, ha aggiunto.

