Renzi: “Un campo largo troppo a sinistra fa perdere voti”

“Se siamo bravi Italia Viva vince al centro, come Starmer”

Milano, 20 set. (askanews) – “Il problema di avere un campo largo troppo schierato a sinistra è un problema nostro, ma anche degli elettori, perché secondo me, se è troppo spostato a sinistra si rischia di non prendere voti. E quindi da questo punto di vista c’è una grande possibilità per un’area di centro, in cui Italia Viva si riconosce”: lo ha detto Matteo Renzi, all’evento a Milano per festeggiare i 5 anni del partito. “Se siamo bravi e credibili vinciamo al centro. Come ha fatto Starmer in Uk, che è stato più bravo di Sunak, cioé i laburisti più bravi dei conservatori a prendere i voti dei centristi. E sarà il luogo in cui si gioca il futuro delle elezioni americane”.