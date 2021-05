Renzi, video autogrill: ex premier presto in studio a Report

(Adnkronos) – Un accordo che ha preso il via sui social network porterà Matteo Renzi ad intervenire in studio in una delle prossime puntate di ‘Report’ per parlare del suo incontro con Marco Mancini in un autogrill di Fiano Romano. “Sono a disposizione – ha scritto stamattina Renzi su Twitter – per intervenire stasera in diretta a Report e commentare i servizi sapientemente tagliati dalla redazione. Sono certo che Ranucci mi chiamerà sicuramente. Ci metto la faccia e chiedo par condicio rispetto a chi mi accusa con voce camuffata”.