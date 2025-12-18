Renzo Iorio nuovo presidente di Federterme Confindustria

“L’Assemblea di Federterme Confindustria ha eletto Renzo Iorio nuovo presidente dell’Associazione che rappresenta il sistema termale italiano, attiva dal 1919, che succede a Massimo Caputi (Terme&Spa Italia). Accanto al presidente, l’Assemblea ha inoltre nominato vicepresidenti: Marina Lalli (Terme di Margherita di Savoia), Giancarlo Carriero (Albergo Regina Isabella- Resort & Health Spa), Stefano Iseppi (Terme di Castel San Pietro), Marco Maggia (Ermitage Terme), Stefano Terranova (Acque Albule spa)”. È quanto si legge in una nota di Federterme. “Federterme Confindustria è da sempre punto di riferimento per le politiche attive del settore termale- ha dichiarato il neo Presidente Renzo Iorio- Un settore fondamentale non solo in chiave sanitaria ma che rappresenta un asset strategico anche per il turismo e il benessere. Le terme svolgono inoltre un ruolo fondamentale nello sviluppo e nella sostenibilità di molte aree interne, insostituibile presidio economico e sociale capace di generare occupazione qualificata, attrattività territoriale e servizi essenziali per le comunità locali, contribuendo in modo concreto alla crescita e alla coesione dei territori”.

Renzo Iorio, spiega il comunicato, è Adjunct Faculty Member presso la Luiss Business School ed è consigliere di amministrazione con delega alle relazioni istituzionali e associative di Terme e Grandi Alberghi Sirmione Spa dal 2017. Vanta una significativa esperienza in Italia e all’estero in consulenza aziendale, finanza d’impresa, M&A e gestione delle partecipazioni. Nel turismo ha guidato per un ventennio lo sviluppo e l’affermazione della multinazionale francese Accor in Italia e nel Sud Europa. Ha, inoltre, ricoperto ruoli di rilievo anche nel Gruppo Ferrovie dello Stato e in Anas Spa In ambito confindustriale è attualmente vice Presidente vicario di Federturismo, dopo essere stato presidente di Aica Confindustria, di Federturismo e del Gruppo Tecnico Cultura & Sviluppo. E’ inoltre membro del Consiglio direttivo di Unione Industriali di Napoli.