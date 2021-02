Rep. Congo: Fassino, ‘Africa priorità, onoriamo così Attanasio e Iacovacci’

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Occorre “rendere consapevole la società italiana che l’Africa non è un continente lontano, che l’Africa non è un continente che si caratterizza soltanto per criticità, che l’Africa non è un continente da cui volgere lo sguardo perché denso di problemi, ma che invece l’Africa è un continente che può offrire occasioni, opportunità, potenzialità; ma dipende da noi e dalla nostra capacità e determinazione coglierle, valorizzarle e offrire, a chi le vive, delle condizioni diverse da quelle che conosce oggi”. Lo ha affermato Piero Fassino, esponente Pd e presidente della commissione Esteri della Camera, intervenendo dopo l’informativa del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sull’attentato nella Repubblica democratica del Congo.