Repubblica delle banane? Oltre: delle noci di cocco e non solo

Il percorso per l’approvazione della Manovra Economica al vaglio delle due Camere, si allunga di anno in anno e somiglia, almeno da circa un decennio, sempre più simile a “Oggi le comiche”. Era questo il titolo del filmato che, un tempo, tra il dopoguerra e gli anni ’50, veniva proiettato nei cinema mentre si procedeva a riavvolgere la pellicola del film in cartellone per quel giorno, dopo che era stata proiettata già prima, al fine di proiettarla a stretto giro. Quanto la classe politica del Paese attualmente è presa, a portare a termine, farà trascorrere ai suoi componenti un Natale a dir poco impegnato, con l’assillo di fare in tempo a licenziare la versione finale entro il termine stabilito. A completare cosa, è credibile che gli italiani e non solo loro, almeno per sommi capi sappiano: arrivare a mettere la parola FINE al colossal della Manovra di Bilancio, per poterlo inviare un minuto dopo a Bruxelles. Lo spettacolo a cui chi è interessato a quel documento avrebbe più che volentieri fatto a meno di assistere, è stata e continua a esserlo la presentazione o il ritiro, quasi contestuali, di emendamenti. Essi sono – meglio sarebbero – correttivi di leggi importanti, che facilmente potrebbero venirne sconvolte. La domanda che nasce spontanea a seguito di tali modifiche, molto spesso radicali, è quali saranno le correzioni proposte che sarebbero potute essere state eseguite per tempo e quindi con una lucidità a basso tenore di rischio per la salute del Paese. Piangere sul latte versato, si sà, è inutile. Sarebbe un gran successo anche se Lor Signori cominciassero al più presto a organizzarsi per arrivare in seguito con puntualità alla meta stabilita.Una perla della civiltà contadina, ancora oggi valida, è talvolta adoperata anche fuori della realtà in cui ha avuto origine. Essa ammonisce in maniera generica che “chi prepara per tempo l’occorrente, mangia, come da programma, in tutta puntualità all’ora stabilita”.