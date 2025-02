Res alla Envent Winter Conference: Innovazione e sviluppo, confronto con le Pmi italiane quotate su Egm

La Res Recupero Etico Sostenibile Spa, Società che opera da oltre 30 anni nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, quotata sul mercato Egm, ha preso parte alla “EnVent Winter Conference – Call for Growth”, evento organizzato da EnVent Italia Sim in collaborazione con Virgilio IR.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto per le Pmi italiane quotate su Egm, offrendo loro la possibilità di interagire con investitori istituzionali, sia italiani che internazionali, attraverso incontri one-to-one e one-to-few. In questo contesto, Res ha potuto illustrare gli sviluppi dell’innovativo centro integrato a Pettoranello del Molise, in provincia di Isernia, di selezione, gestione, trattamento e trasformazione delle plastiche in materie prime seconde e recupero degli scarti di processo mediante trasformazione in olio pirolitico destinato all’industria della plastica. Per la sua realizzazione, Res ha recentemente ricevuto una prima parte di 5,5 milioni di euro del finanziamento pubblico di complessivi 9,6 milioni, riconosciuto nell’ambito del Pnrr per la realizzazione del centro stesso.

La Res, unica società del Molise a essere quotata in Borsa, è a capo di un gruppo che si occupa dell’intero processo della gestione dei rifiuti: dalla selezione al trattamento e alla trasformazione funzionali alla rigenerazione, al riciclo e al riutilizzo dei rifiuti come materie prime di produzione, ovvero allo smaltimento degli stessi. Il Gruppo, nato nel 1989 in provincia di Isernia, opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale. Nella sua evoluzione, Res si è sempre distinta per la sua attività di ricerca tecnologica a favore del miglioramento delle prestazioni a tutela dell’ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori. L’attività è oggi concentrata nei tre poli impiantistici di Pozzilli, Tufo Colonoco e Pettoranello del Molise (tutti in provincia di Isernia) attraverso cui la Società copre l’intera catena del rifiuto, ad eccezione della raccolta, garantendo efficienza dei costi e flessibilità operativa. L’intera filiera di gestione e valorizzazione dei materiali è localizzata nella provincia di Isernia, con evidenti benefici logistici ed economici, oltre che di sviluppo economico per il territorio.