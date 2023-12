Res, in Molise i rifiuti di plastica si trasformano in idrogeno verde: la sfida sostenibile del gruppo Valerio

La produzione di materie prime seconde e idrogeno verde tramite il riciclo dei rifiuti rappresenta un importante progetto industriale tutto italiano. Nasce ad Isernia la sfida sostenibile del gruppo Valerio, tramite la propria società, Res – Recupero Etico Sostenibile Spa – quotata all’Euronext Growth Milan della Borsa di Milano a partire da maggio 2023.

Res Spa-Recupero Etico e Sostenibile, nasce nel 2021, su impulso della famiglia Valerio, a capo dal 1989 di Smaltimenti Sud, azienda molisana che svolge attività di ricerca tecnologica per il miglioramento delle prestazioni a tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori.Nel 2020 viene acquistato lo storico polo industriale tessile dell’Ittierre che ospiterà l’impianto di pirolisi di Res che sarà in grado di processare circa 19.700 tonnellate all’anno di plastiche miste.

A Isernia una seconda vita per gli scarti provenienti da tutt’Italia

Dalla raccolta e dalla gestione dei rifiuti urbani e non, fino alla creazione di un vero e proprio processo industriale di filiera integrata e successivamente con il recupero, la selezione e la valorizzazione dei rifiuti per poi arrivare a nuovi prodotti finiti. È così che nasce il riciclo chimico delle plastiche, trasformate in olio pirolitico per nuovi impieghi. Si tratta di un progetto ambizioso che ha permesso a RES di partecipare al bando europeo e di poter accedere ai fondi del PNRR. Nello specifico, nell’impianto molisano, sito d’avanguardia sul territorio nazionale, anche le plastiche provenienti da altre regioni d’Italia avranno una seconda vita.

Olio pirolitico al posto della benzina

Proprio come annunciato dal Gruppo Valerio, entro il 2024 anche l’olio pirolitico potrà fungere da alimentatore di mezzi di trasporto, i quali non viaggeranno più a benzina, ma con un nuovo “combustibile” derivato dal riciclo chimico delle plastiche. Si tratta di una rivoluzione di fondamentale importanza per i prossimi obiettivi dettati dall’Unione Europea.

La necessità di ridurre gli sprechi e di dare nuova vita ai materiali di scarto diventa cruciale per raggiungere gli obiettivi europei indicati nell’Agenda 2030. Lo ha capito perfettamente Res che investe sull’innovazione sostenibile, anche grazie ad innovativi percorsi universitari di ricerca stipulati con l’Università del Molise e la Federico II di Napoli, facendo diventare “Ricerca” e “Sviluppo” parole chiave della propria rivoluzione green.

La rivoluzione è partita dall’area industriale di Pettoranello

Rivoluzione che è cominciata con la riqualifica dell’area industriale di Pettoranello del Molise, ex Ittierre, storico centro tessile del territorio che attualmente ospita gli stabilimenti di RES, che saranno destinati al recupero e alla trasformazione delle plastiche sia da riciclo meccanico che da riciclo chimico, e finalizzati alla produzione di materie prime seconde. Per realizzarlo RES è risultato beneficiario di un co-finanziamento a valere sul piano di investimento del PNRR dedicato ai Progetti faro di economia circolare che ammonta a 9,6 milioni di euro erogati a fondo perduto.

Prima azienda molisana ad entrare a Piazza Affari

La quotazione in Borsa di Res, prima azienda molisana ad entrare a Piazza Affari, diventa quindi un impegno cruciale per accelerare il piano di crescita del Gruppo Valerio con nuovi investimenti su impianti all’avanguardia e su numerosi progetti di ricerca incentrati sull’economia circolare.

L’anima innovatrice della società è rappresentata dal Centro di R&S Polymères, situato a Pozzilli, all’interno dell’ex sede dei laboratori Mossi & Ghisolfi: un complesso che si estende su una superfice di 18.000 mq e che svolge attività di ricerca applicata e sviluppo funzionale all’implementazione di nuove iniziative industriali in ambito Circular Economy, con l’obiettivo di realizzare, tra gli altri, tessuti e materiali tessili innovativi da plastica riciclata in svariati ambiti di applicazione, dall’automotive, al packaging rigido e semirigido, passando per la valigeria e gli accessori tecnici nel settore della moda.

Obiettivo del gruppo: presidiare l’intera catena del valore dei rifiuti

Gli orizzonti di Antonio Valerio, azionista e Amministratore delegato di Res, sono ancora più ampi, e hanno l’obiettivo di presidiare l’intera catena del valore dei rifiuti. A tal proposito, dopo aver vinto il bando per il riciclo chimico delle plastiche, il nuovo obiettivo di Res sarà la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili. La società ha ottenuto fondi regionali per un valore di 6 milioni di euro che saranno utilizzati per lo sviluppo di un impianto che produrrà idrogeno verde destinato ad alimentare i mezzi utilizzati dalla società collegata per la raccolta dei rifiuti e da altre società di trasporti.

Mentre a Bruxelles si continua a parlare di svolta “green” e, a livello nazionale, si cercano le strade più facilmente percorribili dal punto di vista finanziario, il settore dei rifiuti diventa l’anello centrale nell’economia circolare votata alla sostenibilità e Res rappresenta uno dei pochi operatori privati italiani ad avere internalizzato l’intera catena del valore e in grado di presidiare ogni fase di vita del rifiuto.