Res protagonista a Ecomondo, la fiera dedicata all’economia circolare: Riciclo della plastica, ecco le novità

Res Spa, società che opera da oltre 30 anni nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, è presente alla fiera riminese di Ecomondo (hall C2, stand 113) dedicata alla transizione ecologica e ai progetti di circular economy, di cui la società molisana è tra i principali interpreti e promotori nazionali.

Res quest’anno ha riscontrato una forte crescita grazie ai suoi importanti investimenti che hanno consentito di chiudere l’intera filiera della gestione e del riciclo dei rifiuti, per contribuire significativamente alla transizione ecologica e alla riduzione dell’impatto ambientale.

Nel primo semestre, infatti, la società ha inaugurato e avviato due importanti impianti che si occupano rispettivamente della selezione spinta e del lavaggio e granulazione delle plastiche. Con una capacità di trattamento di 40.000 tonnellate/anno di rifiuti per il primo e con un rendimento di produzione di 8.200 tonnellate/anno – che vengono reimmesse nel mercato – per il secondo, i due stabilimenti rientrano in un progetto industriale più ampio, che vedrà il suo completamento con l’impianto di riciclo tramite pirolisi.

Più recentemente Res ha presentato il nuovo Hub di economia circolare per il recupero di materiali provenienti dal settore dell’automotive. Questo progetto prevede la realizzazione di una nuova business unit detta “Res – Upcycling” che – a partire dalla rivalorizzazione di un sito industriale dismesso e con un investimento di 2,5 milioni di euro – gestirà annualmente fino a 7.500 tonnellate di materiali provenienti da circa 6.000 veicoli che altrimenti finirebbero rottamati. I componenti recuperati verranno successivamente trattati attraverso programmi di riciclo sia meccanico che chimico per essere infine rivalorizzati e trasformati in nuova materia prima.

Tutte queste iniziative – che sposano pienamente il Green Deal europeo e il Piano d’azione per l’economia circolare dell’Ue in materia di rifiuti – hanno permesso a Res non solo di ampliare considerevolmente la propria capacità produttiva, ma hanno generato risultati eccellenti anche sul titolo in Borsa, che nel 2024 è stato uno dei migliori per quanto riguarda il segmento Egm, con una performance di oltre il +134% in un anno.

“Essere presenti a Ecomondo rappresenta per Res un’opportunità fondamentale per mostrare i nostri ultimi progressi per un futuro più sostenibile – commenta Antonio Lucio Valerio, Ad di Res Spa -. Quest’anno portiamo innovazioni significative nell’ambito dell’economia circolare: sono sviluppi che puntano non solo a migliorare l’efficienza del riciclo dei rifiuti, ma a trasformarli nuovamente in risorsa, generando un impatto positivo e duraturo sull’ambiente e sulle comunità. Il nostro impegno è trasformare ogni sfida ecologica in opportunità di sviluppo, e crediamo che il dialogo e la collaborazione con gli altri protagonisti del settore siano essenziali per accelerare questa transizione. Siamo felici di condividere la nostra visione e di contribuire attivamente a costruire un modello di sviluppo realmente sostenibile”.

La fiera

Ecomondo è la fiera annuale di prestigio internazionale che si impegna a promuovere iniziative concrete per la riduzione dell’impatto ambientale e per un maggiore dialogo tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e comunità scientifiche impegnate nella green economy e nell’economia circolare. L’evento – riconosciuto come principale punto di incontro in materia sul suolo europeo e nell’area del Mediterraneo – rappresenta un crocevia essenziale per visitatori ed espositori interessati a soluzioni sostenibili e innovazioni tecnologiche orientate alla tutela ambientale, alla cultura della sostenibilità e alla gestione efficiente delle risorse.

L’azienda

Res è a capo di un gruppo che si occupa dell’intero processo della gestione dei rifiuti: dalla selezione al trattamento e alla trasformazione funzionali alla rigenerazione, al riciclo e al riutilizzo dei rifiuti come materie prime di produzione, ovvero allo smaltimento degli stessi. Nato nel 1989 in provincia di Isernia, Res opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale. Nella sua evoluzione, il Gruppo si è sempre distinto per la sua attività di ricerca tecnologica a favore del miglioramento delle prestazioni a tutela dell’ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori. L’attività è oggi concentrata nei tre poli impiantistici di Pozzilli, Tufo Colonoco e Pettoranello del Molise (tutti in provincia di Isernia) attraverso cui la Società copre l’intera catena del rifiuto, ad eccezione della raccolta, garantendo efficienza dei costi e flessibilità operativa. L’intera filiera di gestione e valorizzazione dei materiali è localizzata nella provincia di Isernia, con evidenti benefici logistici ed economici, oltre che di sviluppo economico per il territorio.