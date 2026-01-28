Res, visita del vice ministro Gava: confronto sui nuovi progetti di economia circolare della società

Res Spa, società attiva da oltre trent’anni nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha ospitato la visita istituzionale del vice ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gava, accompagnata dall’onorevole Aldo Patriciello. L’incontro è stato dedicato alla presentazione dei principali progetti strategici sviluppati dall’azienda nell’ambito dell’economia circolare, dell’innovazione ambientale e della sostenibilità industriale.

I progetti: dal riciclo chimico alla muografia applicata alle discariche

Durante la visita, il management di Recupero Etico Sostenibile Spa ha illustrato le iniziative in corso e gli investimenti programmati. Al centro dell’attenzione il nuovo impianto di riciclo chimico delle plastiche, affiancato da una serie di progetti di ricerca e sviluppo ad alto contenuto tecnologico.

Tra questi, l’applicazione della muografia, tecnica innovativa basata sull’utilizzo dei raggi cosmici per l’analisi non invasiva delle strutture interne e dei materiali presenti nelle discariche e nei siti da bonificare. Una tecnologia pensata per aumentare l’efficienza dei processi di landfill mining, recupero dei materiali e monitoraggio ambientale.

Il dialogo tra impresa e istituzioni sulla transizione ecologica

La visita ha rappresentato un momento di confronto diretto tra istituzioni e impresa su temi chiave per il settore: gestione sostenibile dei rifiuti, recupero delle risorse, transizione ecologica e sviluppo di tecnologie a basso impatto ambientale.

“La presenza del vice ministro Gava è per noi un segnale importante di attenzione verso un modello industriale che coniuga sviluppo economico e responsabilità ambientale”, ha dichiarato Antonio Valerio, amministratore delegato di Recupero Etico Sostenibile S.p.A. “I progetti presentati confermano il nostro impegno concreto per una crescita sostenibile e per il rafforzamento della filiera del recupero e del riciclo in Italia”.

Gava: aziende italiane all’avanguardia nelle nuove tecnologie

“Con piacere ho visitato questa azienda, che anche grazie ai fondi del Pnrr ha sviluppato un progetto innovativo per il recupero della plastica”, ha affermato il vice ministro Vannia Gava. “Ho inoltre potuto approfondire altri progetti in fase di sviluppo che confermano come le aziende italiane siano all’avanguardia nelle nuove tecnologie e nell’innovazione”.

Patriciello: sviluppo sostenibile priorità non rinviabile

Alla visita ha partecipato anche l’onorevole Aldo Patriciello, che ha sottolineato il ruolo dell’azienda nel contesto produttivo locale. “Declinare le problematiche ambientali in chiave innovativa è una priorità non differibile, coerente con il concetto di sviluppo sostenibile alla base dell’agenda europea”, ha dichiarato. “Res rappresenta un fiore all’occhiello avanguardistico nel proprio settore”.L’incontro si è concluso con una visita agli impianti produttivi e con l’impegno condiviso a proseguire il dialogo istituzionale, favorendo nuove sinergie tra settore pubblico e privato.

Trent’anni di economia circolare in Molise

Res (Isin IT0005543613 – Euronext Growth Milan) è a capo di un gruppo attivo nell’intero processo di gestione dei rifiuti: dalla selezione al trattamento, fino alla trasformazione finalizzata alla rigenerazione, al riciclo, al riutilizzo come materie prime o allo smaltimento.

Fondata nel 1989 in provincia di Isernia, l’azienda opera da oltre trent’anni nel settore della sostenibilità ambientale, distinguendosi per l’attività di ricerca tecnologica orientata al miglioramento delle prestazioni a tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Oggi l’attività è concentrata nei tre poli impiantistici di Pozzilli, Tufo Colonoco e Pettoranello del Molise, attraverso i quali la società copre l’intera filiera del rifiuto, ad eccezione della raccolta. L’intera catena di gestione e valorizzazione dei materiali è localizzata nella provincia di Isernia, con benefici logistici, economici e di sviluppo per il territorio.