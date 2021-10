“Research to Care”, nuova Call di Sanofi: 100mila euro in palio per Atenei ed enti di ricerca

Impegnarsi per i pazienti vuol dire guardare anche oltre il proprio piano di ricerca e sviluppo, cercare le eccellenze e promuoverle. E’ questo lo spirito con cui nasce “Research to Care – Onco-hematology Edition” il bando di finanziamento alla ricerca di Sanofi, la cui nuova edizione 2021 e’ interamente dedicata al Mieloma Multiplo. In palio 100 mila euro, messi a disposizione dalla divisione Speciality care Sanofi Genzyme, per i due progetti che dimostreranno la maggior spinta all’innovazione per la cura dei pazienti. Il mieloma multiplo rappresenta infatti ancora una sfida terapeutica considerevole: si tratta di un tumore del sangue difficile da trattare, progressivo, complesso e dal quale attualmente purtroppo non si guarisce. Le persone che ne soffrono continuano generalmente a presentare recidive nel tempo, nonostante ripetuti cicli di trattamento, verso i quali spesso diventano refrattari. Questi pazienti hanno bisogno di nuove opzioni di trattamento oppure di nuovi approcci al trattamento.

Il bando è rivolto a Università, Ospedali, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), o altri enti di ricerca, pubblici o privati, con sede nel territorio italiano. I progetti dovranno riguardare una delle 4 aree di interesse del bando: identificazione di nuovi target per il trattamento del mieloma multiplo; studio dei meccanismi di resistenza/cross resistenza delle cellule di mieloma multiplo ai farmaci immunoterapici esistenti; mieloma multiplo e pandemia da Covid-19; organizzazione ospedale-territorio dell’assistenza dei pazienti con mieloma multiplo: approccio multidisciplinare clinico / farmaco-economico.

I progetti, che devono pervenire entro il 14 gennaio 2022, saranno valutati da una giuria indipendente composta da 5 membri, con specializzazione scientifica nelle aree oggetto del bando, e da un Presidente. La premiazione e’ prevista ad aprile 2022.